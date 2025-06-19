快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

林右昌參香批傅不忠不義 藍營轟披參拜外衣操弄罷免

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨祕書長林右昌今天到花蓮玉里老人館開講。圖／民眾提供
民進黨祕書長林右昌今天到花蓮玉里老人館開講。圖／民眾提供

民進黨祕書長林右昌今天到玉里協天宮參香，批評傅崐萁不忠不義。國民黨縣議會黨團批評林「披著參拜外衣，操弄罷免選舉」，表示對於林右昌在花蓮中南區散播仇恨、栽贓抹黑傅崐萁與國民黨，全力譴責。

林右昌今天前往玉里鎮協天宮參拜關聖帝君，批評傅崐萁毀憲亂政，希望「忠義之風吹拂花蓮」，花蓮人挺身而出。

國民黨縣議會黨團發言人吳建志說，林右昌稱「花蓮鄉村地區資訊落差」，是對中南區鄉親的莫大侮辱，暗指花蓮人無法判斷是非、容易被操弄。花蓮人有智慧、有主見，不會被民進黨的側翼話術誤導，更不會接受來自中央高層的傲慢與政治算計。

吳建志表示，傅崐萁是立院國民黨團總召，全力監督民進黨濫權行為，反對國會被民進黨一黨獨大，真正捍衛憲政及人民權利，林右昌指控傅「毀憲亂政、削弱國安、掏空台灣」罔顧事實、政治抹黑。

吳建志說，傅崐萁在去年403地震後奔走中央爭取資源，三黨共同通過災後重建法案，真正落實忠義精神。民進黨嘴上拜關公、把人民痛苦當選舉資本，毫無廉恥，還要在21日全國黨公職宣講罷免，講明大罷免不是什麼民意自發行為，根本是「中央主導、全黨動員」的政治鬥爭，就是民進黨輸不起的鬧劇。

他呼籲民進黨立即停止對花蓮人民的政治騷擾，也呼籲花蓮站出來，堅決不同意罷免。

民進黨祕書長林右昌今天到花蓮玉里協天宮揭匾、參香。圖／民眾提供
民進黨祕書長林右昌今天到花蓮玉里協天宮揭匾、參香。圖／民眾提供

罷免

延伸閱讀

林右昌再訪花蓮玉里參香 批傅崐萁毀憲亂政不忠不義

嗆綠罷免三箭 陳玉珍諷：勿變中共同床人、黑熊紅孩兒

不滿父遭造謠特工洗產地、沈伯洋今告臉書粉專 另要傅崐萁道歉

接見法前參議員葛托蘭 林右昌：台灣站在反共最前線

相關新聞

林思銘批灌水連署 罷團反擊：95%造假政黨有什麼資格

罷免立委林思銘的罷團日前被中選會公布二階段連署須補件1938件才能進入三階投票，國民黨立委林思銘今天在立院黨團舉行記者會...

林右昌參香批傅不忠不義 藍營轟披參拜外衣操弄罷免

民進黨祕書長林右昌今天到玉里協天宮參香，批評傅崐萁不忠不義。國民黨縣議會黨團批評林「披著參拜外衣，操弄罷免選舉」，表示對...

大罷免來勢洶洶 高虹安站路口拉票迎戰綠營

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨著選情升溫，新竹市議會也陷入藍綠白三方對峙，政黨對抗氛圍愈加濃烈...

涉死亡連署遭求重刑 林明昌兒喊冤：胡亂拼湊羅織罪名

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及黨工等12人涉及罷免綠案陳俊宇死亡連署案，今天遭檢方起訴，並對林明昌等3人求處重刑。林明昌的...

新竹罷免案二階補件 林思銘控罷團連署灌水拚補件

罷免新竹縣國民黨立委林思銘罷團被中選會公布二階段連署須補件1938件才有機會進入三階投票。林思銘今天表示，罷團灌水連署，...

10天前才斷言徐巧芯會沒事 沈政男突改口：恐遭罷免

全台大罷免持續，台北市5名國民黨立委可能成案，醫師、時事評論家沈政男先前認為在藍白加持下，徐巧芯不會有事，但他今天看到最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。