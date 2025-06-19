林右昌參香批傅不忠不義 藍營轟披參拜外衣操弄罷免

民進黨祕書長林右昌今天到玉里協天宮參香，批評傅崐萁不忠不義。國民黨縣議會黨團批評林「披著參拜外衣，操弄罷免選舉」，表示對於林右昌在花蓮中南區散播仇恨、栽贓抹黑傅崐萁與國民黨，全力譴責。

林右昌今天前往玉里鎮協天宮參拜關聖帝君，批評傅崐萁毀憲亂政，希望「忠義之風吹拂花蓮」，花蓮人挺身而出。

國民黨縣議會黨團發言人吳建志說，林右昌稱「花蓮鄉村地區資訊落差」，是對中南區鄉親的莫大侮辱，暗指花蓮人無法判斷是非、容易被操弄。花蓮人有智慧、有主見，不會被民進黨的側翼話術誤導，更不會接受來自中央高層的傲慢與政治算計。

吳建志表示，傅崐萁是立院國民黨團總召，全力監督民進黨濫權行為，反對國會被民進黨一黨獨大，真正捍衛憲政及人民權利，林右昌指控傅「毀憲亂政、削弱國安、掏空台灣」罔顧事實、政治抹黑。

吳建志說，傅崐萁在去年403地震後奔走中央爭取資源，三黨共同通過災後重建法案，真正落實忠義精神。民進黨嘴上拜關公、把人民痛苦當選舉資本，毫無廉恥，還要在21日全國黨公職宣講罷免，講明大罷免不是什麼民意自發行為，根本是「中央主導、全黨動員」的政治鬥爭，就是民進黨輸不起的鬧劇。