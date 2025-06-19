影／新竹罷免二階補件 林思銘控罷團連署灌水拚補件

罷免立委林思銘的罷團日前被中選會公布二階段連署須補件1938件才能進入三階投票，國民黨立委林思銘今天在立院黨團舉行「中選會宣告新竹縣第2選區大惡罷需補件」記者會，怒批罷團灌水連署，湊數通過二階門檻，中選會不應無視，扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」之份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立。

林思銘說，一開始罷團所遞交的連署名冊數目，本就已未達繳件門檻2萬3287份，不符合法定要件，意即從一開始第二階段罷免提案，就已經不成立。但除地方選委會未於一開始就宣布罷免案不成立外，罷團繼續大張旗鼓，利用法律漏洞，持續公然違法補件。

林思銘指出，若中選會仍恣意妄為、無視行政中立，淪為執政黨為操作大惡罷，而能夠技術性一再延長補件時間的政治打手，讓整場民主程序淪為「球員兼裁判」的荒誕。