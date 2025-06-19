大罷免來勢洶洶 高虹安站路口拉票迎戰綠營

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目，隨著選情升溫，新竹市議會也陷入藍綠白三方對峙，政黨對抗氛圍愈加濃烈，罷團也陸續開始站路口宣揚理念。高虹安也啟動回防，近期在各路口宣講迎戰綠營，她今在臉書分享暖心小故事，提到站路口日曬雨淋是小事，最困難的是「肚子餓」，卻有支持者特地送飯糰，要她顧好身體，這股善意的力量，將支撐她努力守下新竹。

目前高虹安與鄭正鈐兩案皆已通過第二階段連署，即將進入第三階段的罷免投票程序。中選會20日將審定首波罷免案是否成案，並訂出投票日期，另傳出罷免投票可能會訂在7月10日至8月19日期間的六個周末。有地方人士指出，竹市綠營近期在媒體投放罷免宣傳廣告，但廣告日期只到7月25日，因此，7月26日很可能是新竹罷免投票日。

為了因應擾動政壇多時的「大罷免」風潮，高虹安積極因應綠營攻勢，不只跑市場、發文宣，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託，試圖用政績與拚勁，對抗來勢洶洶的罷免動員。民眾黨新竹市黨部也於東門圓環信義街設置「新竹保安隊」總部，以選舉規格迎戰罷免。

高虹安今在臉書分享站路口宣講暖心小故事，她說，日曬雨淋是小意思，最難的是「肚子餓」 ，最近她在站路口，一位熱情支持者忽然塞給她一顆飯糰，並說：「加油！早餐不能省，體力要顧好！」這一顆飯糰入口，讓她的心暖起來，疲憊瞬間消失，她會努力守下新竹，也希望投票日當天民眾都能踴躍出門投票。

另外，民眾黨上周日也在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，高虹安更與鄭正鈐及藍營新竹市議員同台，藍白合作反罷免，向綠營宣戰。民眾黨新竹黨部主委李國璋說，無論是文宣、街頭宣講或造勢，皆已比照選戰模式全面部署「準備好了」。