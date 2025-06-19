涉死亡連署遭求重刑 林明昌兒喊冤：胡亂拼湊羅織罪名

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及黨工等12人涉及罷免綠案陳俊宇死亡連署案，今天遭檢方起訴，並對林明昌等3人求處重刑。林明昌的兒子、宜蘭縣議員林岳賢為父喊冤，批檢調胡亂拼湊、羅織罪名，更對檢方說林明昌「推諉卸責」非常不滿，林岳賢說，根本就沒有做的事情，硬要他父親承認嗎？這實在很過分，父親真得非常冤枉。

林岳賢說，父親林明昌是黨部義務主委，黨工尊重，但不代表就是聽命主委，林明昌一周才去縣黨部一、兩次，對於黨工涉及抄寫、偽造罷免提議人名冊，根本不知情。

起訴指稱縣黨部總幹事陳堅豐從林明昌提供的零用金中，提供抄寫名冊黨工每人1000元到1500元報酬。林岳賢說，是因為聽黨部缺經費，擔任義務主委的父親才捐10萬元給黨部會計使用，怎麼知道是拿去給人家抄襲名單？

「檢方胡亂拼湊、入人於罪」，林岳賢說，當然希望毋枉毋縱，但父親沒有指使抄名冊，接受檢方偵訊時說的都是事實，檢方卻亂說是「推諉卸責，否認犯行」，實在太過分，家人不能接受。

林岳賢多次強調，他的父親雖然是縣黨部義務主委，黨工尊重但不代表就會聽命，當時黨中央是要求縣黨部協助罷團，父親也是要求協助，但絕對不是指示抄寫偽造名冊一事。起訴內容亂寫一通，他對台灣檢調非常失望，只能說「政治千萬不要干涉司法」，父親問心無愧、坦蕩蕩。