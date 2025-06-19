新竹罷免案二階補件 林思銘控罷團連署灌水拚補件

罷免新竹縣國民黨立委林思銘罷團被中選會公布二階段連署須補件1938件才有機會進入三階投票。林思銘今天表示，罷團灌水連署，湊數通過二階門檻，這根本是施行詐術的行為，蒙混過關，中選會不應成為瞎眼無良裁判。若扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」之份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立，終結荒謬鬧劇。

中央選舉委員會指出，罷免立委羅明才、林思銘、楊瓊瓔、顏寬恒與江啟臣5案需補件，林思銘不足規定人數則為1938人。罷免團體在臉書指出，目前還缺995份連署書，預計收件到6月27日。

「不足數先湊數達壓線法定門檻，就算被剔除，再爭取時間補件，這樣合法嗎？」林思銘對此表示抗議，罷團故意大量違規送件，顯然就是要為了能趕赴日期壓線前，湊到送件門檻的份數而刻意違法，透過重複送件的方式達到二階送件門檻，擺明就是灌水連署，而經查證後赫然發現違規份數居然合計高達4000多份，顯見罷團根本目無法紀、蔑視法治。

林思銘說，連署人名冊上所剔除4000多份不符資格的統計筆數，包含將第一階段提議人混入第二階段連署人名單中、連署人重複連署，令人高度懷疑其中是否使用冒用他人資料，甚至偽造簽名的不法情事。他將立即提告絕不寬貸，並呼籲檢、警、調應該立即偵辦。

林思銘說，一開始罷團所遞交的連署名冊數目，本就已未達繳件門檻2萬3287份，不符合法定要件，意即從一開始第二階段罷免提案，就已經不成立。但除地方選委會未於一開始就宣布罷免案不成立外，罷團繼續大張旗鼓，利用法律漏洞，持續公然違法補件。