10天前才斷言徐巧芯會沒事 沈政男突改口：恐遭罷免

全台大罷免持續，台北市5名國民黨立委可能成案，醫師、時事評論家沈政男先前認為在藍白加持下，徐巧芯不會有事，但他今天看到最新民調後改口，徐的罷免民調3個月來並未改善，2個月內再沒改善須面對政治現實，很可能遭到罷免。

沈政男今年3月曾根據TVBS民調斷言，雖有57％松信區選民支持罷免徐巧芯，但除非藍綠板塊大幅變動，否則她不會有事；10天前再因名嘴吳靜怡踢館徐巧芯翻車，認為三階投票回到藍綠白對決，只要徐勤跑基層加白營加持，不會有事。

但鏡新聞昨公布5月政經民調結果，也對北市藍委大罷免進行調查，其中在信義區有71.4%會去罷免投票，有55.4%一定會投、16.0%可能會投；另松信區有45.9%贊成罷免徐巧芯，42.9%不贊成。透過交叉分析，一定會去投票且贊成罷免達60.5%。

沈政男今根據該民調分析後一改先前「徐巧芯不會有事」的看法，他指出，徐巧芯在最新民調與3個月前所得到的民調數據，可以看到在一定會投票的民眾裡，2份民調的數據幾乎是一樣的，也就是，贊成罷免約6成，而反對罷免不到4成。

他直言，過了3個月，徐巧芯的大罷免民調竟沒改善，在北市5藍委中更是贊成罷免贏過反對的唯一一個，足見其選情嚴峻。「這不是警訊，而是必須面對的政治現實」，再過1到2個月，徐巧芯的民調若再未改善，很可能就會遭到罷免。