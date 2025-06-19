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嗆綠罷免三箭 陳玉珍諷：勿變中共同床人、黑熊紅孩兒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長陳玉珍今呼籲民眾，這次畢其功於一役，讓民進黨知道，選舉是有規矩的。圖／國民黨立院黨團
國民黨立院黨團副書記長陳玉珍今呼籲民眾，這次畢其功於一役，讓民進黨知道，選舉是有規矩的。圖／國民黨立院黨團

罷免延燒，民進黨秘書長林右昌昨公布民進黨「罷免文宣三箭」，包含影片、網站、文宣等，也將有200面看板陸續上架。國民黨立院黨團副書記長陳玉珍今呼籲民眾，這次畢其功於一役，讓民進黨知道，選舉是有規矩的。

針對林右昌公布罷免文宣三箭，也等同宣布民進黨正式參戰，國民黨團副書記長許宇甄說，林右昌從一開始就沒在演了，因為林都會跳到第一線，告訴大家罷免的進度，怎麼協助罷團，事實上罷團就是民進黨自己。

許宇甄表示，林右昌昨天提的三個罷免做法，其實都是老調重彈，也是民進黨一直在做的，全民都在看。對於大惡罷，人民非常唾棄，根據各種內參民調，不同意罷免的族群愈來愈多，認為大惡罷毫無正當性。林右昌為民進黨秘書長，應趕快懸崖勒馬，不要再為大惡罷添柴火。

陳玉珍說，賴清德總統前陣子不是剛跟沈伯洋、曹興誠開會嗎，擺明就是因為民進黨沒有拿下立法院，想要五院全拿，想要奪立法院權力，搞大惡罷。如果惡罷聽從曹興誠的話，就會變成「中共同床人」； 如果惡罷跟隨沈伯洋，就會養出「黑熊紅孩兒」。

陳玉珍表示，老百姓的眼睛都是雪亮的，事實上現在就是進入大選階段了，民進黨就是要把立法院重選一遍，老百姓一定要讓民進黨知道，幾年一次都是民主制度，一直這樣搞，如果這次民進黨又沒有贏的話，可能還會再有一次選舉。國家整天都在選舉，政府要怎樣幫老百姓想些安居樂業的事情，讓老百姓的生活可以正常，經濟可以發展。所以畢其功於一役，這次就讓民進黨知道，選舉是有規矩的，4年一次，不要為自己的奪權搞大惡罷。

罷免

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