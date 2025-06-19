罷免林思銘二階須補件1938份 罷團衝刺千份連署書
中央選舉委員會將在20日審定首波罷免案二階審查結果。中選會指出，罷免立委羅明才、林思銘、楊瓊瓔、顏寬恒與江啟臣5案需補件，林思銘不足規定人數則為1938人。罷免團體在臉書指出，目前還缺995份連署書，預計收件到6月27日。
中選會指出，罷免羅明才、林思銘、楊瓊瓔、顏寬恒與江啟臣5案需補件，中選會昨天已函請5案領銜人，於公文到達次日起10日內補件。
對此，罷免林思銘的團體在臉書指出，目前採固定連署和每天出隊策略，還差995份連署書，對於不方便出門的民眾，可利用到府收件專線預約，一張連署書都可以收，從早上9點到晚上9點，可致電或傳簡訊等。
罷免團體也呼籲簽過連署書的民眾，協助幫忙擴散連署消息，可索取連署包或加入計畫，讓更多人來協助此次罷免，若補件未過關，就沒有三階投票。
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