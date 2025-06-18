萬美玲力阻萊豬入校園卻被罷團鎖定 張善政：太沒道理

大罷免連署審查接近尾聲，桃園立委萬美玲今（18日）晚間在桃園三龍市民活動中心舉辦反罷免說明會，呼籲民眾出來投不同意票，讓去年選舉投票持續有效，桃園再贏一次。

萬美玲指出，她連兩屆獲得國會雙料優質立委評鑑，最認真監督政府，也努力爭取建設，如今卻遭抹紅為共匪，實在可笑又悲哀，「惡罷是少數人要推翻多數人的選擇，是對民主最大踐踏」。

她強調，仇恨讓社會撕裂、對立升高，甚至蔓延至校園，不僅是政治鬥爭，更是價值崩壞，大家不能沉默，一定要出來投票，用「不同意罷免」遏止歪風。

桃園市長張善政也到場聲援，他表示萬美玲是市府最有力的後盾，更是第一名的教育專業立委，在中央為孩子的健康及營養午餐把關，力阻萊豬萊牛及基改食品進校園，卻遭到惡罷，太沒道理。

張善政也說，奧運比賽輸了，四年後再比一次，現在才一年，竟然不服輸，要推翻比賽結果，硬要比到贏為止，實在沒有運動家精神，這就是民進黨的現況。

國民黨桃園市議員詹江村說，民進黨政府九年來執政只會騙，還拍片叫「看不見的國家」，實際上應該叫看不見的總統，蔡前總統躲媒體745天不開記者會，在疫情期間看不見的口罩、看不見的快篩及看不見的疫苗，不會治國只會選舉，現在為了規避在野監督，要一黨獨大才推大罷免，絕對不同意。