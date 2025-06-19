檢方認定 黃呂錦茹督軍抄名冊 藍喊冤：絕不可能

檢方偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被裁定續押三個月。國民黨喊冤，強調絕不可能要同仁抄名冊；戰鬥藍發起人趙少康質疑，檢調要續押黃呂到立委補選；吳思瑤則嗆，國民黨欠社會兩個道歉，不僅造假，還甩鍋是司法迫害。

檢方認定黃呂錦茹督軍志工抄寫名冊，國民黨組發會主委許宇甄昨表示，「我們絕對不可能去叫我們的同仁抄名冊」，罷免連署第一階段時，很多民團因能量有限，所以有請國民黨協助幫忙，黨中央讓各縣市地方黨部用不同方式去連署，但絕不可能下令要大家抄名冊。

許宇甄表示，檢方羅織罪名想辦國民黨中央，卻完全找不到證據，只能一直放話。趙少康則批評「太過分了」，偽造文書的要件是導致損害公眾或他人，如今沒有一個綠委被罷免；他認為檢方就是要押黃呂錦茹押到補選完，這樣對待最大在野黨的台北市黨部主委，有公道嗎？執政黨做任何事都不能太過頭。

國民黨副主席連勝文說，過去很多危害人民權益的詐欺犯都沒被羈押，黃呂卻因推罷免可能侵犯民進黨政治權利，反而被羈押，非常荒謬。

吳思瑤批評，從檢方起訴內容可清楚看出，黃呂錦茹指使國民黨幹部、黨工下載資料，逼迫他們各用一天的時間抄寫，如今卻主張無罪；國民黨盜用民意、集體連署造假，還在明知自己人涉案情況下號召群眾衝北院抗議、利用立院質詢為難檢調，甩鍋是司法迫害，「國民黨欠台灣社會兩個道歉」。