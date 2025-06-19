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新聞眼／罷免已到收割期 民進黨不演了

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

罷免投票日公布在即，過去宣稱只是在第二線協助罷團的民進黨，昨天正式「進場」參戰，黨秘書長林右昌射出「罷免三箭」，文宣、網路加陸戰齊發，瞄準在野黨立委，要一舉殲滅，朝野和解只是口號，籌備多時的罷免決戰來臨，收割的時候到了，民進黨終於「不演了」。

其實，民進黨「不演了」早就有跡可循，賴清德總統過去被自家議員爆料和罷團開會，黨中央都要急忙撇清；但近日賴再被爆和罷團領導人物曹興誠開會，黨中央已不再否認；在多個選區，更傳出民進黨已規畫之後上場補選人選，打著抗中反共大旗投入罷免戰。

林右昌升起戰旗高喊「擒賊先擒王」，宣布「花蓮專案」已啟動，目標罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，就是見時機成熟，希望藉由交出漂亮罷免成績單，替參選新北市長添籌碼；又如民進黨立委邱議瑩昨也號召高雄跨派系實力派人物集結，表面主題是挺罷免，實際上是為了高雄市長初選「秀肌肉」，同樣是司馬昭之心。一場大罷免，已淪為綠營政客的政治跳板。

民進黨中執會昨確認二○二六縣市長提名辦法，但相關內容各派系早有共識，並無爭議。最受矚目的反而是黨中央宣示，全力投入挺第三階段罷免投票；民進黨既然確立了當前目標，連競爭最激烈的台南初選都能暫且停戰，待大罷免之後再來競爭，透露出的政治訊號是，全黨一致對外打贏大罷免之戰，再來處理內部矛盾。

罷免當選戰打，意味著更多「奧步」、「選舉話語」將陸續出現。近日在新竹，民進黨結合罷團，連藍委長期給中共資料這種嚴重指控都出籠，可預期未來會更凶狠。

去年總統大選後，社會才剛開始修補對立氛圍，隨著民進黨進入選戰模式，勢必再被撕裂，且明年緊接著就是縣市長選戰，堪稱永無寧日。行政團隊拿不出成績單，反倒是選舉機器展現超高效率，不斷激化社會兩極對立，這就是賴總統口口聲聲喊的團結國家嗎？

罷免 民進黨

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