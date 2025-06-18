遲不公告補件？中選會澄清程序未拖延 國民黨酸「厚臉皮睡到今天」

國民黨今質疑中選會替罷團爭取時間，在法定二階連署案查對時間已過後，仍刻意不公告是否補件。中選會澄清，已函請5案領銜人在文到次日起10天內補提，並未拖延程序。國民黨反酸，感謝中選會從善如流，原來公不公布通知二階段補件，需要國民黨開記者會提醒。

國民黨發言人鄧凱勛表示，國民黨上午揭露中選會疑似故意拖延通知補件時程，替無法通過二階門檻的罷團爭取補件時間，難道中選會已經淪為惡罷團體的附隨組織？過不到幾個小時，中選會回覆「6月18日函請本案5件區域立委罷免案領銜人於文到次日起10日內向新北市、台中市、新竹縣選舉委員會補提連署人名冊。」

鄧凱勛表示，對於中選會辯解自己為罷團拖時間的說辭，國民黨未來深自檢討，應該早點開記者會，才不會讓中選會厚臉皮睡到今天。中選會難道想告訴全民，中選會睡醒與否，是看國民黨記者會？

他也大酸，感謝中選會從善如流，也鄭重向全民道歉，原來公不公布通知二階段補件，需要國民黨開記者會提醒，早知道國民黨周一就開記者會，讓中選會可以早點想起自己的職責。

鄧凱勛說，根據「公職人員選罷法」第83條規定，連署人名冊查對期限為40天，日期屆滿選委會應通知是否補件，若延後通知補件，形同讓罷團延長連署時間，違反同條10日內需補提連署規定，不只對被罷免人不公，且有違法之虞。

鄧凱勛說，今日公布補件的立委江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，40天的查對期限應該落在6月14、15兩日，今日發函，文到次日起算10日補件期，中選會無法迴避相關責任，為何幫罷團爭取了5至6天不等的衝刺連署時間。

中選會新聞稿提到「為因應時效並依法循例辦理」，鄧凱勛反問，韓國瑜、陳柏惟、林昶佐、謝國樑等罷免案，中選會都是在40日內完成審查，宣告罷免案成立與否或需否補件，請問中選會這次的拖延症，循的是什麼例？