涉不實連署案 遭羈押立委辦公室主任何博倫提抗告

嘉義地檢署偵辦民主進步黨籍立法委員陳冠廷罷免案疑涉不實連署，檢調搜索國民黨嘉義縣黨部後，聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，獲地院裁定羈押禁見；何博倫今委由律師提出抗告。

本月5日檢調大動作，持嘉義地方法院核發搜索票，搜索罷免案主要工作人員住處及辦公室計4處，傳喚楊富程、何博倫以及李、賴、國、吳、莊、蔡、蘇等9人到案，檢察官複訊後，認涉及刑法行使偽造文書及個人資料保護法之非公務機關違法利用個人資料等犯罪嫌疑重大；檢方以楊富程、何博倫等2人有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見；其他人分別依3萬、10萬、30萬具保、限令出境、出海。

本月6日嘉義地院裁定楊富程、何博倫等2人羈押禁見；地院認為，楊富程僅坦承抄寫不實提議人名冊部分，考量楊是嘉義縣黨部書記長，職務比其他被告商，至今已有國民黨數個地方黨部連署發生不實連署犯罪嫌疑案件，衡以常情，是否有更高層的角色介入數個地方黨部的串連。又對於涉案情節語帶保留避重就輕、手機對話紀錄無可考等，有勾串、滅證之虞。