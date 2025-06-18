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花蓮防災包標「關鍵數字」 遭疑酸黑熊？縣府：未點名特定團體

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府採購13萬組緊急避難包及救難包，19日起分送全縣各家戶。圖／本報資料照片
花蓮縣政府採購13萬組緊急避難包及救難包，19日起分送全縣各家戶。圖／本報資料照片

花蓮縣府明天起免費發放家戶防災避難救護包，近日在臉書開箱內容物，標明「認同花蓮免1380元」，被外界質疑大酸黑熊學院。縣府解釋，只是小編搭上熱門時事議題發揮創意，讓民眾知道縣府要發送防災包，並未點名特定團體，也產生一定的話題性。

去年403震後，花蓮縣府編列6500萬元預算，獲得縣議會通過，採購13萬組防災避難救護包，明天起將開記者會後分送到家戶每戶一組，全部免費。

縣府臉書粉絲專頁昨天開箱，除了避難救護包及內容物的照片，文字標註「花蓮鄉親0元」、「認同花蓮免1380」。因黑熊學院最近賣到缺貨的避難包就是1380元，貼文被視為在譏諷黑熊學院，也引發民進黨議員質疑刻意在中選會宣布罷免投票日前分送，有政治操弄之嫌。

縣府行研處今天回應，是小編搭上這幾天新聞和網路討論的時事議題，以「1380避難包」關鍵字，即席發揮社群媒體文稿創意，目的是希望讓鄉親知道將發送防災包的消息，不是為了比較，也沒有點名特定團體，留言超過250則有各種觀點，已產生一定的話題性。

縣府消防局也說，當初有鄉鎮長建議避難救護包最好統一發放，避免有人先拿到，有人後拿到，產生落差感，才決定統一發放。13萬組數量龐大，最後一批交貨日是本月13日，還必須配送到各鄉鎮上百個社區，須預留一些作業時間，才定19日統一發放，絕對不是刻意選日子。

花蓮縣府臉書粉絲頁開箱防災避難救護包，關鍵字1380被視為譏諷黑熊學院。圖／取自花蓮縣政府臉書
花蓮縣府臉書粉絲頁開箱防災避難救護包，關鍵字1380被視為譏諷黑熊學院。圖／取自花蓮縣政府臉書

黑熊學院 花蓮 罷免 民進黨 中選會

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