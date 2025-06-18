「200面看板陸續上架」林右昌宣誓挺大罷免 21日全國大串聯

民進黨秘書長林右昌今天表示，民進黨將啟動「罷免文宣三箭」，包括影片、網站、文宣，接下來會有200面看板陸續上架，21日也會與全國罷免團體大串聯，走上街頭同步宣傳「罷免投同意，反共更有力」。

林右昌指出，民進黨除了「罷免三箭」以外，也下令黨公職繼續辦理深入鄰里的宣講活動，花蓮專案也已經啟動，目標擒賊先擒王，以罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁為目標。

林右昌說，很多國民黨立委已經回到選區發面紙、握手、笑著臉鞠躬；但不要忘了，從去年4月以來，這些國民黨立委在立法院毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣，還跟隨傅崐萁成為「傅隨組織」，每位面臨罷免的藍委都有份。

林右昌表示，民進黨將架設宣傳罷免網站，國民黨立委的斑斑劣跡都會在網站上被揭露，如有造謠也可以第一時間澄清。

至於是否會在大罷免後請辭黨秘書長，投入新北市長初選？林右昌回應，想太多了，當前面臨國家危難、內外挑戰，不要討論個人，而是要以國家大義為重。