新竹雙罷連署爭議延燒…綠批資料外洩 藍白罵司法淪東廠

新竹市議會民進黨團今聯合總質詢時，質疑聯合報獨家披露新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙罷免二階段連署各有逾萬份無效，包含偽造與死亡連署，要求市府徹查外洩人員；不過藍、白議員也反擊，綠營好意思說行政不中立，並呼籲新竹地檢署盡速偵辦，還市民真相。

聯合報獨家接獲讀者爆料，指出高虹安、鄭正鈐兩人二階段連署，都各有1萬多份無效，其中包含偽造與死亡連署。民進黨籍新竹市議員陳建名今質詢時指出，選委會、中選會從未給過罷免領銜人還有罷團任何人相關資訊，請問爆料給聯合報的讀者是誰？

陳建名也說明，第一階段罷團送了7千份提議人名冊，也是全台灣最多的，第二階段因提議人很踴躍，害怕在提議階段沒有被算進去，因此7千人再簽一次連署書，1萬多份無效連署扣除提議人後，剩下約5至6千份無效連署，不到10%的錯誤率。

陳建名也質疑，選委會到底是誰當讀者，把張冠李戴的資訊爆料給聯合報？並質問新竹市代理市長邱臣遠，「選委會是誰主管的業務」？邱臣遠答詢，選委會是獨立行使的機關，總幹事是民政處副處長洪明仕。

民政處長施淑婷也回應，議員說才知道這訊息，她也並非選委會的總幹事，相關訊息都不會知道。

陳建名也要求徹查，到底是誰用讀者爆料方式揭露給媒體訊息，希望在接下來11點的民進黨團的質詢就能得到說明。

輪到國民黨團質詢時，國民黨籍市議員吳旭豐則批，昨天爆出新竹雙罷5萬多份連署書，中間各有1萬多份是無效連署，將近20%，而資料已送交中選會，依照民進黨標準，（其他連署案）中選會更應該被徹查，到底是誰流出資料給親綠媒體？

吳旭豐直指，媒體可以拿到這樣資料已經不意外，現在還好意思說別人可以拿到這樣的資料，又是一個綠能你不能的案件。在民進黨執政下，司法體系已淪為民進黨東廠，國民黨連署就被大規模搜索、羈押兩個月，現在換綠營爆出，但卻靜悄悄，所謂依法偵辦只是綠營的遮羞布。他也呼籲新竹地檢署盡快徹查，給新竹市民真相。

民眾黨籍新竹市議員李國璋質詢時也表示，民進黨大罷免領銜人戴振博在媒體上指責市府行政不中立，針對報導中提到的死亡連署，新竹地檢署並沒有否認，只說正在偵辦中，期許新竹地檢署應該要成為表率，讓全台灣民眾相信司法是公平的，按照偵辦國民黨的標準，新竹雙罷發言人林志潔和戴振博早就要被收押了，不管是1個還是100個，只要死亡連署、偽造連署就應該繼續偵辦，反觀國民黨台北市黨部主委都已經被起訴了，到現在林志潔還在外面繼續叫囂，戴振博還可以講行政不中立。

再度輪到民進黨團質詢時，陳建名再度質詢邱臣遠，昨天媒體揭露連罷團領銜人都不知道的資訊，是從哪邊外洩的？中場休息說會交代市府相關人等查清楚，「你有交代嗎？」

邱臣遠答詢，選委會是獨立行使的機關，他無權干涉，已請秘書同仁轉告選委會相關同仁，且選委會總幹事是民政處副處長洪明仕，議會是公開直播，相關人等都會看到。