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二度挺過罷免危機 綠委黃捷投身罷藍委行動高雄隊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
二度挺過罷免危機，民進黨立委（左四）黃捷加入罷藍委宣講行動高雄隊。記者郭韋綺／翻攝
二度挺過罷免危機，民進黨立委（左四）黃捷加入罷藍委宣講行動高雄隊。記者郭韋綺／翻攝

高雄雙罷劫總部推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷，14日因未送連署書到選委會，形同宣告失敗。黃捷二度挺過罷免危機，今天加入罷藍委行動高雄隊，她指大罷免是高雄人的事，更是全台灣的事，希望高雄人站出來。

大罷免挺進第三階段，各地罷團持續宣講催票，罷團領銜人曹興誠邀立委邱議瑩成立「支援大罷免高雄總聯絡處」，包含黃捷、沈伯洋、李昆澤、李柏毅及市議員鄭光峰、鄭孟洳都出席與會，宣示展開罷藍委全台巡迴宣講，首站前往花蓮。

逃過二度被罷免命運，黃捷感謝邱議瑩委員召集所有高雄委員、議員組成高雄隊，並說，過去一年藍白兩黨毀憲亂政，導致高雄在財劃法中得到的補助是最少的，這次也希望高雄人一起站出來，讓全台灣的人看到，高雄支持民主憲政，支持高雄必須發展的決心。

二度挺過罷免危機，民進黨立委（左四）黃捷加入罷藍委宣講行動高雄隊。記者郭韋綺／翻攝
二度挺過罷免危機，民進黨立委（左四）黃捷加入罷藍委宣講行動高雄隊。記者郭韋綺／翻攝

黃捷 罷免 大罷免

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