南投罷馬補件3846份半個月審不完 選委會又挨轟…今曝進度
南投罷免立委馬文君是全國第一個被要求二階連署補件，但罷團今砲轟縣選委會，3日已送3846份完成補件，至今15天沒動靜，反觀二階連署18天內審畢逾2萬份，大相逕庭，質疑是故意拖延。縣選委會則表示，依規40天內會送中選會。
公民團體「ALL罷馬」主導罷免馬文君連署行動，二階罷免連署書於5月4日送件2萬748份，經縣選委會查對，同月23日通知補件1730件，但因爆出剔除簽名潦草、字型簡寫等引發爭議，由中選會重新查對，最終修正為須補件1531人。
由於「罷馬」是全國第一個被要求二階連署補件的團體，加上馬文君在罷團補件前形容外地志工像福壽螺，促使雙方隔空交火，也因「福壽螺說」發酵意外衝刺連署，罷團在本月3日補提3846份連署書，份數達應補件的2.5倍，各界關注。
罷馬團體今砲轟縣選委會，補件份數不多卻至今仍未審查完畢，更指出，二階罷免連署送繳2萬748份，縣選委會在18天內就完成審查，處理效率極高；反觀，補件僅繳交3846份，至今已過半個月還沒審完，也未見進度說明，令人不解。
罷馬領銜人曾郁凱也質疑，縣選委會選務效率前後落差過大，對此次補件審查進度異常緩慢，嚴重影響罷免行政程序推進，根本故意藉由程序性拖延要影響罷免進程，呼籲縣選委會不應阻滯民意，妨礙人民行使罷免權，應說明補件審查延宕。
南投縣選委會則表示，依「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」規定，縣選委會收到罷免案連署人名冊後，應於40日內將查對結果送中選會，目前並未逾期，也已預訂6月27日召開委員會會議，審查會議結束就送中選會。
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