藍批不公告補件護航罷團拖時間 中選會：今已寄出函文

中選會20日將審定首波國民黨立委罷免案，國民黨質疑部分罷免案二階連署案查對時間已過，卻未公告到底要不要補件，疑似為罷團爭取時間。中選會指出，今已函請羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘罷免領銜人於文到次日起10日內向地方選委會補提，並強調無任何稽延。

中選會說明，區域立委罷免案二階連署人名冊查對，若依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，會先就未過門檻者通知各區罷免案領銜人補提，並於20日委員會議辦理追認，或20日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提，兩種做法皆為現行法令所定的適法處理機制與程序。

至於委員會議安排時間，中選會解釋，中選會委員會議原先就安排於6月20日，加上首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限也是以6月中旬前後結束者居多，才會於20日開會審定。

針對補件狀況，中選會表示，新北市、台中市、新竹縣共5件區域立委罷免案連署人名冊查對結果，不足法定連署的二階門檻，已於18日函請立委罷免案領銜人於文到次日起10日內向地方選委會補提連署人名冊，並依法依規辦理後續委員會議的追認程序，並無任何稽延，且均予以速處。

中選會指出，新北市第11選區羅明才罷免案，不足規定人數564人；台中第2選區顏寬恒罷免案，不足規定人數2267人；台中第3選區楊瓊瓔罷免案，不足規定人數3464人；台中第8選區江啟臣罷免案，不足規定人數2465人；新竹縣第2選區林思銘罷免案，不足規定人數1938人。