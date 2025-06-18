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基隆罷免涉偽造文書 領銜人紀文荃改交保 尚有4人在押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
罷免基隆市議員鄭文婷領銜人紀文荃（左），是檢方偵辦罷免涉嫌偽造文書案首批收押被告。紀日前委託律師聲請交保，基隆地院法官審理後，昨晚裁定20萬元交保，限制住居。聯合報資料照
罷免基隆市議員鄭文婷領銜人紀文荃（左），是檢方偵辦罷免涉嫌偽造文書案首批收押被告。紀日前委託律師聲請交保，基隆地院法官審理後，昨晚裁定20萬元交保，限制住居。聯合報資料照

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書、違反個資法案，法官裁定罷免鄭文婷領銜人紀文荃收押2個月。紀日前向法院聲請交保，法官審理後，昨晚裁定紀文荃以20萬元交保，限制住居。全案目前仍有4名被告在押。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，提議人名冊出現「死亡連署」。檢調4月28日發動首波搜索行動，又查出基市府前民政處長張淵翔涉嫌違法使用戶政系統個資。

檢方偵辦期間，聲押並獲法官裁准5名被告，分別為紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝和罷張領銜人游正義。

全案另有11名被告經檢察官偵訊後命交保，分別為市政顧問謝偉仁15萬元、罷鄭備補領銜人許紹業3萬元、國民黨基隆市黨部前副書記長韓吉元10萬元、國民黨七堵區黨部主任鄭芝庭5萬元、暖暖區黨部主任李貞儀15萬元、中正區黨部前主任郭建芳15萬元、中山區黨部前主任張志鴻15萬元、市黨部一組總幹事蕭壯峰10萬元、中正區戶政事務所主任江鑒育10萬元、安樂區戶政事務所主任林芬芸10萬元、安樂區戶籍員吳慧貞3萬元。

紀文荃委任律師本月16日向法院聲請交保，基隆地方法院法官徵詢檢方意見，因紀參與涉嫌造假連署案情，檢方已清查告一段落，涉案及與共犯分工案情大致鞏固，檢方未反對交保。法官審理後，昨天9時許裁定紀文荃以20萬元交保，限制住居。

罷免

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