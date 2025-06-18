遭指收費喬事 鄭正鈐喊告：罷團又出奧步令人不以為然

國民黨立委鄭正鈐昨日遭罷團指控「拿紅錢」，還洩情資給國台辦，今又再被爆「收費喬事」。鄭辦公室回應，類似造謠光在6月就4次，完全子虛烏有、憑空捏造；鄭本人也說，罷團又出奧步，這令人遺憾且不以為然，自己絕對經得起司法檢驗，不會再姑息，會依法提起訴訟，捍衛自身清白。

「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博昨爆，接到吹哨者檢舉鄭正鈐涉嫌接受中國資金選舉、洩漏政府資訊、浮報助理薪資、侵占選舉經費等；他們今再指控鄭接受選民陳情收費。

「完全子虛烏有、憑空捏造。」鄭正鈐辦公室回應，罷團抹黑造謠接二連三，僅在6月，類似的不實指控已接連出現4次；2日先指稱辦公室拒絕陳情，事後查證，並無該人士；12日指控濫用公務車的，立法院也已澄清絕無該情事；17日又進一步「抹紅」，辦公室已清楚表達，從未接受中國任何資助，也無涉及任何國安機密資料的交付。

鄭正鈐感嘆，罷團又出奧步，指控辦公室收費喬事，更是完全子虛烏有、憑空捏造，他對指控深感遺憾且不以為然。他認為，民主政治應建立在理性對話與事實基礎上，而非透過造謠與鬥爭操弄民意，自己絕對經得起司法檢驗，也將不再姑息類似事件，會依法提起訴訟，捍衛自身清白。