新竹雙罷白熱化 藍綠罷免、反罷標語爭議癱瘓議會質詢

新竹雙罷戰火燒進議場，新竹市議會民進黨團與國民黨團因大罷免相關手舉牌在議會爆發激烈口角，也讓質詢一度中斷。綠議員怒嗆藍營仗著人多，在議場放滿反罷免標語，非常幼稚且不入流；藍議員也反擊，罷免標語也出現在他們質詢的畫面中，根本是綠能你不能。

今質詢的國民黨籍市議員吳旭豐指出，國民黨團一直以來都秉持理性、專業問政，也非常尊重各黨團議員所作所為。今天國民黨團擺放的標語在各藍營議員的座位上質詢，換民進黨要質詢的時候，卻要求不能出現在他們的直播畫面上面，這樣要求非常不合理，把自己的東西擺在自己的座位上，本來就是理所當然。

吳旭豐說，國民黨團質詢時，民進黨也偷偷把罷免標語拿出來，擺在他們質詢的直播畫面中，「他們要求我們不能放（標語）在他們直播畫面，但他們卻偷偷的幹，這就是綠能你不能」，也請市民睜大眼睛，看清楚是誰在搗亂新竹市議會，讓質詢沒有辦法順利進行。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，早上國民黨團聯合質詢時，民進黨籍議員劉崇顯非常惡劣，大概有8分鐘的時間拿著罷免標語，就坐在國民黨團質詢鏡頭的後方，黨團質詢完後，把反罷免的牌語放到自己的位置上，結果「綠能我們都不能」，民進黨就來抗議。

陳慶齡強調，民進黨籍議員陳建名從早上開始，標語就一直放在議會，之前也都放著，所以民進黨用這麼惡劣且粗糙的手段非常不可取，什麼事情都只有他們能做，因此國民黨團在最後也表達嚴正抗議。

今質詢的民進黨籍市議員陳建名則說，這次的定期會充滿了火藥味，起源是來自於國民黨團一開始，把他們想要宣導「反罷免投票要不同意」的看板，放在代理市長邱臣遠備詢位置前方，民進黨團認為要行政中立，如果允許國民黨團宣傳，也應該同意民進黨團放置「同意罷免，要投下同意票」的宣傳手板在市長位置前面。

陳建名說，沒想到國民黨跟民眾黨竟拿來當成軍備競賽，國民黨團今天印滿「不同意罷免」看板，放滿了整個議場，破壞議事進行，企圖用多數的座位優勢，把看板占滿民進黨議員質詢的畫面，這是非常幼稚且不入流的手段，因此他們也堅持向議會反映，並要求把看板撤出直播畫面才開始質詢。

今質詢的民進黨籍市議員劉崇顯說，剛才情況是國民黨團的質詢時間都已經結束，接下來的議程都是民進黨團的質詢時間，所以要求主席裁示將國民黨團的標語撤離民進黨團質詢的空間。

劉崇顯認為，國民黨團仗著人數多，在座位上放滿標語，但這勢必會侵害到民進黨質詢的空間，所以他們才強烈要求主席應該要還給民進黨合理的秩序，這是在民主社會、多元意見的國家議會裡，應該展現出來的基本尊重。