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朱立倫：罷藍二階出現1、2萬件錯偽抄假 請司法辦到底

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等幹部因涉罷免不實連署，被起訴後仍遭裁定續押。民進黨連日砲打藍營，國民黨主席朱立倫今表示，國民黨從頭到尾堅定反對「錯、偽、抄、假」，也尊重司法調查；據他們掌握，罷藍二階連署也出現1、2萬件不實連署，請司法單位用同樣標準辦到底。

朱立倫指出，國民黨尊重司法調查，但絕不容許司法變成辦藍不辦綠、小案大辦，變成司法鷹犬、司法的打手。到現在為止，只要是罷綠，每一件都被調查、約談、收押，超過200人次以上的大規模約談，20人被羈押，這麼多黨部被搜索。

朱立倫提到，中選會周五（20日）即將完成罷藍二階審查，到目前他們掌握，很多個案不是1、2千件、不是5、6千件，是1、2萬件的「錯、偽、抄、假」，這還是中選會審核的，請司法單位用同樣標準，針對每一案查辦到底，到底這些錯偽抄假的來源數為何，後天公布後，就是檢調必須針對二階錯偽抄假，都要辦到底，民眾睜大眼睛都在看。

朱立倫也說，既然檢調決定偽造文書都要最嚴格來辦理，未來司法單位面對所有案件，請都用同樣標準，用小案大辦、無限上綱的態度來整頓，相信這是民眾對司法最嚴格要求，否則不符比例的辦藍不辦綠，就會變成司法打手、司法鷹犬。

罷免

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