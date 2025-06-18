立委羅智強反罷免宣傳車後照鏡被誰毀？廖先翔、罷團針鋒相對

台北市立委羅智強的「反罷免宣傳車」，在新北市立委廖先翔的選區遭到破壞，廖質疑台灣什麼時候變成這樣子？為何越來越多暴力與敵意？發起罷廖的「齊心斷翔」今天回擊廖先翔，只憑一張照片，再次行抹黑造謠之實。

廖先翔昨在臉書貼文「台灣，什麼時候變成了這樣子？」指羅智強停在新北七星區的反罷免宣傳車，後照鏡被打壞，導致無法行駛，這種行為讓人感到難過與遺憾。

廖說，罷免方自稱是「公民團體」，說是為了愛台灣才發起這場罷免。如果真是出於對這片土地的熱愛，為何卻看到越來越多的暴力與敵意？不認同執政黨的人都變成國家的敵人，曾經那個善良、樸實、彼此互助的台灣社會，怎麼一步步變成了充滿對立與仇恨、立場淹沒是非的樣貌？

廖先翔認為，很多人心中也有跟他同樣的疑問與不安，大家不能放棄，也不能沉默，唯有站出來，才能守住台灣社會的理性與良善。要用選票表達對暴力與分化的反對，守護台灣回到大家熟悉、值得驕傲的模樣。請大家務必出門投下「反對罷免」的一票，不投票就是變相支持罷免，變相縱容這樣的社會風氣傷害台灣。

齊心斷翔今天回應「抹黑慣犯又來了」，指廖先翔憑一張照片，再次行抹黑造謠之實。沒有人證、沒有影片，只有他的一面之詞。這不是他第一次抹黑，今年2月罷團成員在汐止金龍市場擺攤，廖就在社群發文，指有攤商嗆成員擋到他們，還不讓別人停車，後來證實根本沒有這件事。