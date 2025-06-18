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綠委組高雄隊分享罷韓經驗 首站前進花蓮支援罷團

中央社／ 台北18日電

民進黨立委邱議瑩等多名綠營高雄市立委、市議員今天舉行記者會表示，希望將高雄罷韓成功經驗分享到全台，會將辦公室轉成「支援大罷免的行動總部」，高雄隊將直接深入花蓮、新北、台北等地支援罷團。

民進黨立委邱議瑩、沈伯洋、李昆澤、李柏毅、黃捷，以及民進黨高雄市議員鄭光峰、鄭孟洳等人，上午在立法院舉行「高雄支援大罷免大成功」記者會。原預計出席的反共護台志工聯盟志工曹興誠因昨晚身體不適，不克出席。

邱議瑩表示，高雄是全台灣最有經驗、做出最正確罷免決定的強力應援團，罷免行動準備展開第三階段，希望能將高雄經驗分享到全台，要率隊直接深入花蓮、新北、台北等地支援罷團，罷免行動非常神聖，對台灣未來前途非常重要。

邱議瑩說，國會可以喧嘩、做不同意見表達，但不能違憲，現在國會已荒腔走板，希望透過罷免投票把台灣導入正軌。她會把辦公室轉成「支援大罷免的行動總部」，高雄立委、議員首站將到花蓮，希望讓國民黨立委傅崐萁的罷免行動圓滿成功。

沈伯洋表示，國民黨5月底到現在，已大量包下全台看板，民眾都只看到國民黨的看板，罷團要掛看板變得非常困難，不是找不到、就是剩下很貴的地點，這時候LED車、在陽台掛布條就變得非常重要，感謝高雄立委支援。

李昆澤說，基於守護民主、守護高雄建設等兩大原則，所以挺身而出。藍白毀憲亂政，牽制行政院無法運作，更對司法院強力政治干預、想要癱瘓大法官會議，必須守護基本民主憲政原則；藍白亂刪預算，且財劃法對高雄、台南補助最少，對高雄發展的關鍵時刻，是嚴重打擊。

黃捷表示，高雄在2020年有很好的典範，希望高雄經驗可以全台實現，會把罷免成功經驗帶到全台；過去處理總預算、財劃法時，高雄拿到的補助最少，已影響高雄台電電纜地下化、捷運進度也延後，所有重大建設都受嚴重影響，高雄人要為了捍衛高雄的建設站出來。

李柏毅說，2020年如果高雄罷韓（韓國瑜）不成功，賽馬場會成真；罷韓大成功，賽馬場變成台積電。傅崐萁帶國民黨立委去中國、香港領命，回來操控國民黨、立法院，目的就是讓中國更容易控制台灣，這不光是內政問題，更是國安問題，希望用成功罷韓經驗，複製到全台灣，尤其是花蓮。

罷免

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