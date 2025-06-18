國民黨批中選會濫權不公告補件 護航罷團拖時間

國民黨今舉行記者會指控，中選會疑似替罷團爭取時間，多名立委罷免案，明明法定二階連署案查對時間已過，中選會仍刻意不公告要不要補件，讓罷團仍能在各地衝刺連署。中選會被政治力介入的痕跡斧鑿斑斑，獨立機關變成執政黨的打手，處處看見「綠能你不能」的雙標。

國民黨發言人鄧凱勛以台中為例指出，台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣罷免案，在5月5日提交罷免案連署名冊，依照法定40天的查對期，應在6月14日要通知是否需要補件；另外，台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔罷免案在5月6日提交連署人名冊，應在6月15日通知是否需要補件。

如今已經6月18日，上述兩案卻遲未告知是否成案或需補件，造成台中市罷團繼續在地方衝刺連署，因為預期某些罷免案需要補件。

鄧凱勛質疑，依照選罷法，中選會應於40天內查對連署人名冊，如果連署人名冊經查對後不足，選舉委員會應通知提議的領銜人於10日內補件；依規定早就該進入10天補件期的罷免案，卻因中選會故意拖延變成補件期的無限延展，變相幫罷團爭取時間連署補件，中選會視法規於無物，涉自我擴權，「可以裁判兼球員嗎？」

鄧凱勛指出，民進黨台中市立委何欣純昨說，她跟市議會黨團、公民團體在潭子車站衝連署，還說因為中2、中3中8等選區，二階都還沒達到安全門檻，要繼續拚連署，但中選會早就該公告是否成案或是否需補件，卻繼續拖延，變相幫這些罷團爭取額外時間，形同中選會變成罷團的附隨組織。

新北市議員江怡臻表示，罷免南投立委游顥二階門檻為1萬9833人，罷團連署人數號稱為2萬3160人，但扣除許多有問題的連署，總計才1萬9140人，根本未達門檻，合理懷疑罷團為拚過關，拿幽靈連署、一階提議人作為連署人、原住民身分連署等等不合規定者來湊數過關，再拚補件。

江怡臻說，國民黨立委許宇甄與游顥日前告發南投議員陳玉玲和其助理兼罷游領銜人林敬桐，涉嫌刑法偽造文書、違反個人資料保護法，檢方辦了嗎？約談了嗎？羈押了嗎？另據說與游顥相同的情況，也發生在新北立委洪孟楷、廖先翔身上。

鄧凱勛補充，洪孟楷與廖先翔兩罷免案應在6月17日就要公告，其他很多立委罷免案也都已到查對期限，包含魯明哲、呂玉玲、牛煦庭、鄭正鈐、萬美玲、邱若華、丁學忠、賴士葆、王鴻薇等，至今都看不到中選會的公告，中選會到底在拖什麼？