讓選民知道如何反罷免 戰鬥藍21日將造勢

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「很多民眾不知道怎麼投、何時投反罷免票，我們要在中選會公布日期後馬上做宣傳！」資深媒體人、發起「戰鬥藍」的趙少康18日宣布，21日下午4點將於榮星花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」，號召選民在罷免投票日出來投反對罷免票。針對朝野國安簡報破局，趙少康直言，是總統府缺乏與藍白事前溝通，藍也缺乏與白接洽。

宣傳何時、如何投票

本次活動將邀請國民黨北北基12位立委，還有黨主席朱立倫、網紅館長、民眾黨立委張啓楷、國民黨不分區立委謝龍介、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮與黨外聯盟召集人鄭麗文等人與會。趙少康強調，由於20日將會決定哪一天投票罷免，他與被罷藍委近日掃街時，選民紛問何時投票，因此決議在確定投票日後隔天辦造勢，讓反罷免選民出來響應。

趙少康強調，罷免跟選舉不一樣，選舉是彼此候選人各自說自己好，但罷免沒有對手，支持罷免者卻都充滿著仇恨。他舉例說，國民黨立委12萬票當選、對手只拿10萬票，但如果支持罷免投票率約9成，反罷免只6、7成，反而會讓國民黨立委輸掉罷免戰，因此要透過活動廣加宣傳，「知道怎麼投票很重要」。

國安簡報缺乏協商

「罷免對民進黨根本沒差！」趙少康分析，有民進黨人士私下跟他說，民進黨國會本來就沒有過半，投罷免票對他們來說根本沒差、一本萬利。他批評說，民進黨對藍白只會抹紅，但久了邊際效應會下降，選民的反彈也會提升，近來民調也有明顯變化趨勢。

針對18日朝野國安簡報破局，趙少康直言，總統府沒有回應在野黨訴求，且事先溝通很重要，目前看來三方沒有很充分溝通。他話鋒一轉也說，國民黨也有錯，接到電話應該要多跟民眾黨商量，例如雙方對此應該以什麼態度面對等，如今就被總統府分化，說國民黨比較有誠意等，而且他認為朱立倫本來就不應該去。

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