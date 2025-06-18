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藍批中選會暗助罷團 籲調查偽造連署

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍發言人鄧凱勛18日不滿說，台中許多藍委依法14日就該通知罷免是否成案，但中選會至今未公布，有行政不中立之嫌。圖／聯合報系資料照片
藍發言人鄧凱勛18日不滿說，台中許多藍委依法14日就該通知罷免是否成案，但中選會至今未公布，有行政不中立之嫌。圖／聯合報系資料照片

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「抗議中選會20日才要公布罷免是否成案，但14、15日卻未通知罷免是否成案，形同暗助罷團湊齊足夠的連署書！」藍發言人鄧凱勛18日不滿說，台中許多藍委依法14日就該通知罷免是否成案，但中選會至今未公布，有行政不中立之嫌；藍市議員江怡臻強調，罷免藍委游顥出現許多假連署狀況，檢方也應儘速偵辦。

為罷團爭取補件時間

國民黨18日召開「中選會肆意濫權，護航罷團拖時間」記者會，發言人鄧凱勛指出，面對罷免案，相關程序法律規定很清楚，中選會照著走就好，但台中第4、5、6與8選區，應該在14日公告罷免是否成案與補件，台中第2、3選區則要在15日公布，但中選會至今卻未公布，形同替罷團爭取補件時間。

「如此拖延時間就會出現造假的狀況！」國民黨新北市議員江怡臻強調，近日南投國民黨立委馬文君與游顥的罷免連署都出現造假的現象，包括使用第一階段提議人、原住民、姓名錯誤與死亡連署等，號稱23160份罷免書，經過剔除後僅剩19140人，根本沒通過二階門檻，國民黨已至北檢告發，盼檢方不要雙標、儘速調查。

「獨立機關都成為執政黨的鷹犬！」國民黨副發言人康晉瑜強調，在基隆市長謝國樑的罷免案上，中選會還以行政指導施壓地方選委會，而且當初法定期限到時也有公告，但如今卻疑似替罷團爭取時間，國民黨抗議這樣不公平的行為，並呼籲檢方儘速調查國民黨告發、疑似偽造文書的假連署。

中選會：均依法辦理

對於近日選務爭議，中選會對外發聲明解釋說，無論是罷免案提議人或連署人名冊之查對權責單位，依法係各市縣政府戶政事務所與各市縣選委會負責，並非由中選會進行查對。

再者，二階連署之收件單位、補提之收件單位均為各市縣選委會。至如有不足規定門檻人數者，通知各該罷免案領銜人於10日內補提部分，依法則是由中選會通知，並非是各市縣選委會通知，且補提以1次為限，選務機關均依法令辦理。

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