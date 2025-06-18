罷傅戰報批震後赴中吃香喝辣 國民黨轟災民傷口上灑鹽
花蓮罷免立委傅崐萁團體今天起發出第一波戰報，聚焦去年地震後傅崐萁卻率團訪中國大陸，批評傅崐萁拋下災民、無視民眾託付，完全不適任。國民黨縣黨部籲民進黨民代、罷團「高抬貴手」，不要在災民傷口上灑鹽。
首波戰報放上傅崐萁與中共全國政協主席王滬寧握手言歡的照片，寫著「花蓮人受苦受難，傅崐萁赴中吃香喝辣」，並有「夠了，不要讓他代表你」的大字。
民進黨縣議員黨團3位議員張美慧、胡仁順、林則葹全員到齊，與黨籍市民代表田珍綺、莊依婕，以及中央黨部人員，一早在花蓮市區復興市場掃街發放，呼籲民眾投罷免票。
張美慧表示，去年地震後餘震頻傳，傅崐萁拋下縣民到中國大陸媚共，回國後以國民黨團總召身分，在立院帶頭作亂，在花蓮不顧災後復建不傾聽災民心聲，種種行為就是拋棄花蓮人、不顧花蓮人。
胡仁順說，災民站出來為自己發聲卻遭傅團隊、「傅友友」議員們出征，傅崐萁則一直躲著不出面 ，請傅站出來告訴大家0403地震後做了什麼；林則葹說，震後花蓮下大雨蘇花路廊中斷，傅崐萁就指責中央不照顧花蓮，但正是傅的消極不作為，才導致蘇花安工程延宕3年。
國民黨花蓮縣黨部表示，0403地震後，國民黨立法院黨團第一時間研擬「震災重建條例」，去年7月16日通過主決議，編列150億元專供花蓮災後補強修繕、拆遷重建所需。馥邑京華等部分紅單大樓因腹地較大，緊鄰周遭建築，無充分施工空間，需要中央更好的拆除機具與專業人員協助，縣議會督促政府不斷與「國家地震工程研究中心」的專案辦公室折衝協調，希望加速危險建築的認定，幫助災民儘快重建家園。
縣黨部說，今年3月縣府與所有紅單大樓住戶代表到立法院與中央部會溝通，由傅崐萁主持協調，中央快馬加鞭成立單一窗口，與花蓮縣府共同協助災民，正因傅崐萁日以繼夜督促，弱層補強的重建進度正快速進行中，民進黨基層民代、罷團無視許多災民還在為生活艱苦奮戰，操弄政治對立、消費災民苦難，良心何在？嚴正譴責這種泯滅天良、在災民傷口灑鹽的言行。
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