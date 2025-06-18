新竹雙罷免戰火燒進議場 藍綠白為手舉牌大吵質詢喊卡

新竹市議會民進黨團今聯合總質詢時，因反罷免相關手舉牌與國民黨團、民眾黨議員發生激烈口角，民進黨團不滿質詢時間，後方藍、白議員的座位上放滿反罷免和「綠能你不能」的標語，藍、白議員也反擊，國民黨團質詢時，綠議員也有放，雙方爭吵也一度讓議會質詢中斷。

民進黨籍新竹市議員陳建銘質詢時，要求國民黨團將反罷免相關的道具都收好，國民黨籍新竹市議員吳旭豐一邊收也一邊嗆：「我們在質詢的時候你們要擺著啊」。陳建名也回：「你們收好之後，我們再開始」，並要求代理主席陳啟源將質詢時間暫停，並要求國民黨團也將他後方座位的手舉牌收好。

此舉也引起國民黨籍新竹市議員陳慶齡不滿：「剛剛你們也有放啊，我們自己的位置，為什麼不能放？」陳建名此時也動怒：「主席，我要暫停時間，議事組有聽到嗎？把時間還給我們，我希望在質詢直播畫面裡不要出現相關看板」。

陳慶齡也不滿回嗆：「是誰先放的？議事組說可以放在自己的位置裡面」，國民黨籍新竹市議員黃美慧也大喊：「綠能你不能」，民進黨籍新竹市議員劉崇顯也回酸：「百年泱泱大黨這麼幼稚，把看板放在別人直播畫面裡面」。

民眾黨籍新竹市議員李國璋也加入戰局反擊：「你放的手拿牌也在別人直播畫面裡面」；劉崇顯再回擊：「國民黨是下一個質詢的人嗎？我放在我自己位置裡面怎麼了」，雙方持續爆發激烈衝突。民進黨團議員也紛紛質疑：「為何休息時間，民政處長施淑婷就可以收掉民進黨的牌子」，施淑婷也回擊：「我是收市長前面的」。

由於爭吵激烈，新竹市議會代理主席陳啟源也制止雙方：「先不要吵架，要時間暫停，我可以暫停，但是要開始質詢嗎？」，民進黨籍新竹市議員楊玲宜也大喊：「時間還給我們，主席請中立」。陳啟源也動怒：「我當主席，結果你們在吵，你尊重我嗎？」

陳啟源強調，時間我會還給你們（民進黨團），我會歸零大家的時間，基本上新竹市議會的慣例，直播會把目光焦點轉給在質詢的人員身上，民進黨在國民黨質詢的時候，你們怎麼做的，一樣道理，彼此尊重，牌子在那邊，你要不要看是你的權利。