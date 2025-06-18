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反罷戰車首日就遭砸 廖先翔：不認同執政黨就變敵人？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。圖／羅智強提供
國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。圖／羅智強提供

國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。國民黨立委廖先翔感嘆，罷團自稱愛台灣才發起罷免，但為何現在愈來愈多暴力與敵意？不認同執政黨的人都變成國家的敵人？呼籲大家共同反罷；羅智強也說，已報警，一定追究到底，絕不姑息。

羅智強日前宣布「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動，要把自己銷售出5000本新書的內在理念，實體化為全台串聯「護民主反惡罷」的行動。其中新北的國民黨立委廖先翔，戰車昨才正式上路，就疑似遭人惡意摧毀、蓄意破壞。

「台灣，什麼時候變成了這樣子？」廖先翔感嘆，宣傳車才剛上路就遭到破壞，後照鏡被打壞，導致無法行駛，這種行為讓人感到難過與遺憾。他指出，罷免方自稱「公民團體」，為愛台灣才發起罷免，但為何大家看到的是愈來愈多暴力與敵意？不認同執政黨的人都變成國家的敵人，曾經那個善良、樸實、彼此互助的台灣社會，怎麼一步步變成了充滿對立與仇恨、立場淹沒是非的樣貌？

廖先翔表示，他知道很多人心中也有同樣的疑問與不安，但大家不能放棄，也不能沉默，唯有站出來，才能守住台灣社會的理性與良善；要用選票表達對暴力與分化的反對，守護大家相信的價值，讓台灣回到大家熟悉、值得驕傲的模樣，呼籲大家出門投下「反對罷免」的一票，不然就變成變相支持罷免、變相縱容這樣的社會風氣，等同於傷害大家共同守護的台灣。

「譴責暴力，依法究責。」羅智強也說，戰車這是繼台北徐巧芯、南投游顥、雲林丁學忠之後開進新北，沒想到停放於汐止區合法停車格內，也會這樣被破壞，團隊已第一時間報警處理，目前警方已著手調查；除嚴正譴責這種惡劣行徑，並將依法追究到底，絕不姑息。

國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。圖／廖先翔提供
國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。圖／廖先翔提供
國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。圖／羅智強提供
國民黨立委羅智強「反惡罷台灣戰車隊」昨接力於新北汐止上路，但才第一天，後照鏡就被打壞，導致無法行駛。圖／羅智強提供

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