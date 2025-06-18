花蓮發避難包標「認同免1380」酸黑熊 綠批不恰當

花蓮縣府明起免費發放家戶防災避難救護包，臉書開箱救護包加上內含的三角巾、滅菌紗布塊，每組500元，標註「認同花蓮免1380元」，大酸黑熊學院。民進黨議員今天批評不恰當，質疑縣府刻意選在罷免投票日前夕才要發放，是政治操弄。

花蓮縣府在去年403震後，編列6500萬元預算，將送給13萬家戶每戶一個防災避難救護包，明天起分送。花蓮縣政府臉書粉絲專頁昨開箱，除了避難救護包照片，文字標註「花蓮鄉親0元」、「認同花蓮免1380」。因黑熊學院最近賣到缺貨的避難包就是1380元，貼文被視為在譏諷黑熊學院。

民進黨籍縣議員張美慧今天批評，縣府在官方臉書，發文揶揄、挖苦、嘲諷民間團體自行銷售的救難包，非常不恰當，拿官跟民來比喻，更是「張飛打岳飛」；反問，難道不認同縣府就領不到？或者外縣市民眾只要簽下認同書就可以領到嗎?

張美慧說，縣府發送避難包的6500萬經費，當初在議會也經過許多討論，有議員有不同意見，最後仍以保護民眾安全為前提，通過預算讓縣府買13萬組防災包，但過程不但

張美慧質疑，防災救護包讓消防員不務正業來包裝，現在大量堆在社區活動中心，為什麼要等到明天開記者會才要發？是不是因為後天中選會就要公告罷免投票日，刻意操作，讓村里長發放時藉機宣揚反罷免，縣府不應把保護縣民安全拿來做政治操作。