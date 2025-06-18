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反罷免創意宣傳 國民黨立委以流行歌曲搭配訴求

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨立委展開反罷免行動。圖／非當事者取自臉書
國民黨立委展開反罷免行動。圖／非當事者取自臉書

面對7月下旬可能登場的「大罷免」，國民黨立委積極應戰，除勤跑基層外，造勢活動中也開始出現創意巧思，以流行歌曲搭配政治訴求，拉近與選民的距離，炒熱現場氣氛，盼催出反罷免投票潮。

日前已有國民黨立委後援會在活動中播放經典老歌〈玫瑰玫瑰我愛你〉，以台語諧音「抹過」（不會過）象徵罷免案不會通過，幽默有梗，讓支持者會心一笑。另一位立委則選唱陳奕迅〈讓我留在你身邊〉，強調「請讓我留下來繼續為地方打拚」，走柔性路線，情感訴求強烈。

除了上述歌曲，藍營幕僚也積極規劃其他可用於造勢的曲目。例如林志炫〈不會讓你走〉等，皆可藉語意雙關，用非政治轉化為「罷免不會成功」的象徵；張韶涵的〈打不倒的勇者〉則表達在強大壓力下堅定不退的形象。

在情感層面，〈手牽手〉〈我相信〉〈一起走過的日子〉等，呼籲支持者珍惜與立委之間長期建立的情感與信任。而在地方場合，台語歌曲如〈甲你攬牢牢〉、〈惜緣〉也成熱門BGM(背景音樂)備選，貼近在地民情，強化凝聚力。

國民黨市黨部主委顏文正指出，這些歌曲選擇不僅為了炒熱活動氣氛，更是傳遞立委與選民「在一起、不分開」的訴求。

面對罷免壓力，國民黨另類以「柔中帶剛」的方式動員支持，盼在選民情感與理性之間，創造更多投票意願。是否能成功擋下這波罷免潮，將成為下半年政局走向的關鍵指標

罷免

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