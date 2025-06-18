藍批放任罷免偷跑 中選會：提議是言論自由無默許違法

雙吳罷免提議書涉偽造案，國民黨台北市黨部總幹事姚富文昨天認罪時指出，犯罪動機是綠營罷免藍委不滿1年就偷跑，中選會卻睜一隻眼閉一隻眼。中選會今天強調，罷免案「提出」前，因認同罷免而形成共同意識所進行的提議等活動，是言論自由的體現，並無默許違法。

北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，昨天移審北院，姚富文當庭坦承犯罪，並稱抄寫動機是因綠營罷免國民黨立委有偷跑情形，中選會卻睜一隻眼閉一隻眼默許違法。

中選會今天透過文字說明指出，罷免案提出前認同罷免而形成共同意識所進行的提議等活動，本質上為意見表達方式，屬公民對民選政治人物的政治理念或公共事務，得藉由罷免提議的活動有效地傳達，是言論自由等基本權的體現，應受憲法保障。

中選會說，選罷法第75條第1項係明文規定「提出」罷免案，由該條本文及但書規定脈絡觀之，該條但書所稱「不得罷免」是指公職人員就職未滿1年，不得「提出」罷免案，因此實則無所謂「中選會默許違法」或「選務機關默許違法」情事，有心人士應停止造謠。

另外，外界也關切此次被起訴的國民黨台北市黨部書記長初文卿、國民黨新北市黨部書記長陳貞容曾為台北市選委會委員、新北市選委會委員一事。

中選會說，初文卿在2月26日簽具請辭書，擬自2月27日生效請辭台北市選委會委員職務，3月3日已經台北市選委會函報中選會轉陳報行政院，行政院核復准予照辦在案。

陳貞容部分，中選會指出，陳貞容4月29日因案經新北地方法院裁定羈押在案，新北市選舉委員會4月30日已將其委員免派案函報中選會轉陳報行政院後，行政院亦核復准予照辦在案。