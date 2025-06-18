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【重磅快評】反罷免之草船借箭

聯合報／ 主筆室
最新民調顯示，近6成民眾反罷免「增70萬人」，態勢似乎開始扭轉。圖／聯合報系資料照片
最新民調顯示，近6成民眾反罷免「增70萬人」，態勢似乎開始扭轉。圖／聯合報系資料照片

島內正熱映的政治大戲「罷免VS.反罷免」，上檔以來罷免方一直以31：0的優勢碾壓反罷免，這個持續一段時間的態勢讓國人對這齣政治戲碼過去以來幾乎有一致看法，不過變動的態勢最近累積到檯面化，反罷免方在最近的民調中幾乎有反轉的巨大變化，反罷免方似乎上演了「草船借箭」戲碼，不但聲勢大振，頗有後來居上態勢。

草船借箭是《三國演義》赤壁之戰中的一個為大家熟知的典故，雖然歷來史書陳述情節略有不同，但結論都是遇事不要慌亂，多思考，審時度勢，研判外力可藉之機，進而達到勝利目標。草船借箭的故事歷史上有多個版本，主角也不同，甚至「草船」、「東風」各有意謂，但這則寓言的定位則是非常明確，審度時勢才能竟功。

現下上演中的「罷免VS.反罷免」大戲，去年登場時罷免方掌握先機，全軍出動搶下領先態勢，之後延續到近日，整個大局面變化不大，反罷方怨嘆勝過扳平努力，完全不去想有上演草船借箭的可能；而現實的罷免方奪下聲勢，確實讓反罷方看不到努力仍能引來生機；但事實是無論罷免方如何吹噓、造勢，大局面仍在潛變中。

果不其然，盤據勝負檯面的高下對抗最近起風生變了，最近的幾家民調呈現的結果，都是反罷免方扭轉氣勢，反罷免的民調數字攀升到近六成，遠遠拋開一直張牙舞爪的罷免方，與上個月相比，反罷免方增加了近70萬人，不但扭轉態勢，甚至超前。

這一切來得突然嗎？恐怕不是。反罷免方並沒有施出草船借箭妙招，草船一樣只是聽憑指揮的器具，至於箭矢，也不可能隨己意任意瞄準，至於東風，什麼季節都有其風向，想以東風為助力，不可能操控、役使風力風向，只有知風、懂風，才能得風助力。赤壁之戰的戰局，顯然繫於諸葛亮的識天時，順著風勢調整草船擺陣，進而收獲曹營的箭矢餽贈。

大罷免的局勢奧妙不是人為可操控，唯有知道大環境、民意向背，才能得到東風助力。此刻預言雖然難免怪力亂神之譏，但瞭解客觀局勢才能得東風之助的道理是一定的。

罷免

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