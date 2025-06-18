台中3個選區罷藍二階連署尚未過關 民進黨台中市議會街頭衝刺

大罷免最後階段，台中市第2、3及8選區罷免國民黨立委二階連署尚未過關，民進黨台中市議會黨團總召王立任今天率黨籍議員到豐原區豐原大道及崇德路口，呼籲民眾連署二階；立委何欣純到場批立法院副院長江啟臣率隊到美國參訪，面對美國參訪員詢問「挺台灣或挺中國」簡單問題都答不出來。

中8選區罷團「一罷擊臣」的發言人廖芝晏表示，江啟臣在立法院躲在韓國瑜跟傅崐萁的背後，當國民黨的傀儡，在台中躲在盧秀燕的背後，「剪綵一流、做事零分」，一路只想當國民黨的媽寶，一心只想著盧秀燕傳市長大位給他。

王立任表示，這次看到國會的亂象，破壞議事程序，甚至大刪預算，讓台灣的建設停滯，全民一起站出來罷免親中的立委是我們最大的心願，目前預估中2、中3、中8選區仍需要補件，黨團同仁一致決議要站出來挺罷團。

台中市議員蔡成圭表示，以前國民黨叫大家「反共抗俄、殺朱拔毛」，現在的國民黨和民眾黨立委在立法院通過的都是親共舔共的法案，目的就是要阻擾台灣的進步，中8選區是艱困區，走到現在只差最後的1500份連署書。

市議員謝志忠表示，過去國民黨的政治人物親中還會遮遮掩掩，現在的傅崑萁和國民黨在國會的親中完全不掩飾 ，不只傅崑萁親中，整個國民黨立委是共犯的結構，每位國民黨立委都應該罷免，江啟臣是一個不勇敢不負責任的人。

立委何欣純表示，民進黨黨公職人員全力做公民團體的後盾，守護台灣的民主自由，這是我們最寶貴的資產；賴清德總統昨邀請在野黨一起關心台灣的國防安全，參與國安會報，但在野黨因為一黨之私、一己之利而拒絕。