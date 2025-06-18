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新竹雙罷免赴北檢提告 告發鄭正鈐涉貪汙、反滲透法

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐遭罷團指控，傳送國家檔案給大陸國台辨。鄭正鈐表示，如有證據，歡迎來告。記者黃羿馨／攝影
國民黨立委鄭正鈐遭罷團指控，傳送國家檔案給大陸國台辨。鄭正鈐表示，如有證據，歡迎來告。記者黃羿馨／攝影

新竹市雙罷免總部發言人林志潔與領銜人戴振博，收到吹哨者訊息，質疑國民黨新竹立委鄭正鈐從2024年立委選戰期間，傳送政府檔案、立法院檔案給中國國台辦等，今至台北地檢署告發鄭正鈐涉貪汙、反滲透法、侵占等罪嫌。

北檢檢方接獲告發後，將檢視案件管轄權，依法聲請移轉至具有管轄權的地檢署偵辦。

鄭正鈐表示，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招，「有證據歡迎來告」，他從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料與國台辦。

林志潔記者會指出，吹哨者作為立委鄭正鈐前助理，揭露鄭與中共來往密切，多次利用微信聯繫，並將我國政府檔案傳送至國台辦，且揭弊者本人曾經在鄭正鈐指示下，使用鄭的手機與中方直接聯繫、回覆訊息。

記者會中還提及，鄭正鈐的競選物資由中國贊助、把政府檔案傳給國台辦人士；鄭涉浮報助理薪資，實領僅最低工資，卻向立法院申報每人5萬元以上，涉侵占政治獻金與競選經費，為規避支出依法替助理投保勞健保，另還要隨扈員警幫忙開車。

罷免

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