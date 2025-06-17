黃呂錦茹等3人續押 柳采葳曝這幕令人心碎：凌遲在野黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
檢調偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，法官今晚裁定，羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右），再羈押禁見三個月。記者林伯東／攝影
檢調偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，法官今晚裁定，羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右），再羈押禁見三個月。記者林伯東／攝影

北檢偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文裁定再羈押禁見3個月。國民黨議員柳采葳痛批，今晚這樣的裁決目的只有一個，那就是「政治考量」，協助執政黨繼續凌遲在野黨。

柳也痛心表示，剛剛黃呂上囚車時，她人在車道向主委喊加油，主委身體明顯虛弱不斷顫斗，雙腳也很無力，非常心碎。

柳采葳說，北院未考量檢調已偵結，也取得足夠相關取證，在沒有其他重大相關案情仍未釐清，也沒有逃亡疑慮下，仍裁羈押健康明顯有疑慮的黃呂主委，以及相關黨工。這樣的裁決目的只有「政治考量」。她絕對支持黃呂、還有黨工夥伴提出抗告，也希望高院能夠考量案情已經充分釐清，衡量黃呂主委身體狀況，作出合理裁決。

罷免

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