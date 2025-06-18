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遭指洩情資給國台辦 鄭正鈐駁罷團「有證據歡迎來告」

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導

罷免再開新戰場，「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博表示，接到吹哨者檢舉國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中國資金選舉、洩漏政府資訊和立法院資料給國台辦，更浮報助理薪資、侵占選舉經費等，將向司法單位檢舉告發。鄭正鈐表示，從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，「有證據歡迎來告」。

鄭正鈐表示，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招，不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告，針對接二連三不實的指控，他也將進行法律追訴，絕不寬貸。

林志潔表示，吹哨者指出，作為鄭正鈐的助理，看到鄭正鈐手機中很多對話內容，包括鄭正鈐的競選物資由中國贊助、把政府檔案傳給國台辦人士。此外，選舉期間，鄭正鈐要公家隨扈幫忙開車，還沒有幫員工保勞健保等。

林志潔指出，鄭正鈐手機有很多支，忙不過來的時候，會請助理用他本人手機去傳輸這些資料，所以這位吹哨者是親自操作過，把檔案送到對岸國台辦，後續也會和檢方配合，陳述所見所聞。

戴振博質疑，鄭正鈐是否因為收受中國利益，才支持兩岸人民關係條例的修法，要把台灣海峽變成中國的內海，犧牲台灣國家安全。鄭正鈐就是中國統戰在地協力者，他們會將蒐集的資料向地檢署告發。

鄭正鈐 罷免

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