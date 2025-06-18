朱立倫夜會侯友宜 聯手反罷

大罷免決戰將至，國民黨主席朱立倫日前宣布啟動「愛國者行動」，全黨進入戰鬥狀態，並陸續與藍營縣市長見面共商反罷策略。朱立倫昨晚與新北市長侯友宜見面，據了解，藍營希望透過朱、侯聯手，固守新北每六席藍委，接下來進一步擴大北北基區域聯防。

朱立倫昨晚於國家政策研究基金會與侯友宜會面，為面臨罷免挑戰的新北市立委商討作戰反罷策略。兩人會商逾一小時，侯友宜先行離開。侯表示，大家一起努力，為新北會做好更多建設照顧更多人民，會繼續加油。朱立倫未多回應，僅表達「我們會團結一致」。

知情人士透露，從上周為國民黨立委洪孟楷站台開始，侯友宜已展開「固本行動」，以市長身分扮演火車頭，全力回防六名新北市藍委反罷免；下一場預計廿一將為藍委張智倫站台，當天也邀朱立倫到場，希望透過兩個人聯手，固守新北每一席藍委。固本行動結束後，接下來就會擴大區域聯防，北北基縣市將跨區聯合造勢，最後則是全國大型造勢。

此外，民進黨台中市立委何欣純與議會黨團昨起三天站上街頭，為罷免國民黨立委催收連署書。國民黨中市議會黨團號召黨籍議員反制，昨高掛首面「不同意罷免」看板，催基本盤反罷免。

何欣純說，呼籲站出來罷免不適任立委，這些人刪減預算、阻撓國防，影響台灣正常發展。王立任說，藍白立委擴權，破壞民主，民進黨團全力支援需要補件的選區。罷團表示，目前以中三選區最艱困，還差二千五百分連署書。

台中藍營表示，藍營立委不分市區、縣區，都開始為三階投票預備，綠營鎖定市區三藍委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔，其中羅的選區是罷免高風險區；藍委加強跑基層，預期愈逼近投票，愈會形成「盧賴對決」局勢，可激出基本盤與藍白合局勢。