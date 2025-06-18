黃呂錦茹憂死在黑牢 羈押庭淚崩「不要再鬧了啦」

檢調偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文昨移審，台北地院開羈押庭，黃呂淚崩陳述會死於黑牢，法官昨裁定，黃呂錦茹、初文卿、姚富文三人全部羈押禁見三月。

國民黨表示，不應再因政治因素而罔顧人權、濫用羈押制度。民進黨發言人吳崢說，國民黨系統性涉犯違法情事，企圖詐騙民主，朱立倫身為百年政黨主席，不應淪為淪詐騙集團，面對各地黨部都有被爆舞弊情事，應立即為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。

黃呂錦茹表示，她已羈押禁見兩個月，身體狀況很不好，記憶力也有問題，每天要看書報才能恢復記憶；黃呂說，她是市黨部主委、也是志工，處理謄寫提議人名冊是由專職黨工初文卿、姚富文處理，她沒有直接叫黨工抄寫名冊。

法官邱于真審查羈押事宜問黃呂錦茹意見，黃呂突然淚崩，表示她本是滿腔熱血、不忮不求的人，國民黨卅一席區域立委是一年多前選出來的，台北市的五席也非常優秀，但不到一年要被罷免，她內心非常痛苦。

黃呂說，她年紀已大，如繼續關下去會死在獄中，她人生最後階段居然變成罪犯「我的人生為什麼以這種方式結束？」

黃呂錦茹告訴法官，她對不起祖先及家庭，連署案她只是表達熱忱，卻被無情追殺，現在連署罷免綠委未成案「我還在黑牢中」；她說，初文卿、姚富文與她一樣有熱忱，她願意為犯錯付出代價，本來也準備所有的罪一人擔，表示「不要再鬧下去了啦！」

初文卿說，志工抄寫的黨員名冊，他有協助整理里別及蓋印，抄寫的來源是黨員名冊，是姚富文下載拿給志工們抄，抄寫前，沒有人去討論誰決定「抄是唯一的方式」。

姚富文說，他確有抄寫黨員名冊，也有委託台北市四區黨部執行長陳奎勳找志工抄提議人名冊，而提議人名冊來源是下載黨員名冊。

姚富文稱，他的動機是綠營想罷免藍委，但不滿一年就偷跑，中選會卻「睜一隻眼閉一隻眼」默許違法；他們按法定連署規定送件不可得，趕在新選罷法前送又來不及，於是先送件，但罷團仍上街推動，計畫將後來的連署當作退件的補正之用。

姚說，黨員名冊是從中央黨部的黨員資料所下載，是他與初文卿共同決定，沒有與長官或高層討論過。