黃呂錦茹等人續押 藍批政治追殺憂影響反罷

北檢偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴，而被羈押中被告國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審台北地院審理，裁定續押，藍議員痛批，此舉讓人聯想是「政治追殺」，更對接下來反罷免造成實質影響。

張斯綱表示，檢方已經依法起訴，整體內容也相關完備，依照常理來看應將黃呂等人釋放，讓他們可以做一些法律官司上的準備，加上幾人並沒有逃亡可能性，地院做出這樣裁定，似乎也會讓人覺得有「政治追殺」之嫌，支持幾人提抗告。

而面對接下來反罷免行動上是否會影響，張斯綱認為，黃呂對於北市黨務熟稔組織動員、行政上可能會有影響，但地院做出這番裁定，相信外界民眾都無法認同，也可能激發民眾出來阻止綠營「惡罷」動員。