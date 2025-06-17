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黃呂錦茹等人續押 藍批政治追殺憂影響反罷

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶涉偽造案偵結，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）涉主導罷免案，書記長初文卿、總幹事姚富文等人涉動員員志工抄黨員名冊等，遭依偽造文書、個資法求處重刑。下午北院召開接押庭，晚上法院裁定三人收押禁見。記者林伯東／攝影
台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶涉偽造案偵結，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）涉主導罷免案，書記長初文卿、總幹事姚富文等人涉動員員志工抄黨員名冊等，遭依偽造文書、個資法求處重刑。下午北院召開接押庭，晚上法院裁定三人收押禁見。記者林伯東／攝影

北檢偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴，而被羈押中被告國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審台北地院審理，裁定續押，藍議員痛批，此舉讓人聯想是「政治追殺」，更對接下來反罷免造成實質影響。

張斯綱表示，檢方已經依法起訴，整體內容也相關完備，依照常理來看應將黃呂等人釋放，讓他們可以做一些法律官司上的準備，加上幾人並沒有逃亡可能性，地院做出這樣裁定，似乎也會讓人覺得有「政治追殺」之嫌，支持幾人提抗告。

而面對接下來反罷免行動上是否會影響，張斯綱認為，黃呂對於北市黨務熟稔組織動員、行政上可能會有影響，但地院做出這番裁定，相信外界民眾都無法認同，也可能激發民眾出來阻止綠營「惡罷」動員。

罷免

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