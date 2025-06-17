黃呂錦茹再羈押禁見 檢察官、辯護人「法庭過招」一次看

檢方偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹起訴後再羈押禁見。羈押庭中辯方、檢方過招，辯護人甚至背書黃呂交保後會辭主委職、即無串證之虞，仍敗陣下來。

黃呂錦茹羈押庭中表示，她是市黨部主委、也是志工，處理謄寫提議人名冊的事，是由專職黨工初文卿、姚富文2人處理，她承認有叫黨工重新寫名冊，而不是直接叫黨工抄寫黨員的名冊。

黃呂的辯護人陳恒寬說，台北市黨部屬於中央黨部，絕大部分是「有給職」，黨務有專職黨工在運作，但主委是「無給職」，與專職黨工沒有上下隸屬關係、沒有層層節制關係，黃呂主要工作是負責社會關係、社團人脈網路的建立。

陳恒寬說，有關連署罷免環節的執行業務，不是黃呂應該處理的範圍，黃呂更不是檢察官起訴書所稱的居「主導」地位；今年2月5日當天，黃呂與初文卿、姚富文開會討論的重點，是如何處理領銜人的資格問題、如何推動二階的問題，因此，黃呂認知是「如何補正領銜人的資格後重新謄製新的名冊」。

陳恒寬指出，當天，黃呂絕未指示初文卿、姚富文以黨員名冊作提議人名冊，黃呂是在送件之時或之後，才知道志工利用黨員名冊造冊，又因送件期限迫近，恐無法再以其他方式徵求罷免案提議，黃呂充其量是「未必故意」犯，而非主謀。

陳恒寬說，黃呂願承擔政治責任，也願辭主委職務，如黃呂辭了黨職，即不再具優勢地位與他人勾串。

黃呂的另一辯護人陳筱屏說，依起訴書內容，黃呂2月5日晚沒有指示在黨部的人以抄寫偽造提議人名冊，從起訴證據清單可知在場證人、共犯都有相同的陳述。

陳筱屏說，黃呂有嚴重低血壓，有就醫需求，如獲交保後會以養病為主，不再擔任市黨部主委，無可能與共犯及證人勾串。

檢察官論述與辯護人相反。檢察官許智評說，攤開偵查筆錄可知，黃呂錦茹很明顯對「四騎士的成立」、「罷免活動的指示」、「何時知道領銜人資格不符」、「2月5日市黨部會議議事項」、「市黨部見志工」等不是回答不記得，就是說與她無關。

許智評說，黃呂起訴後在辯護人的協助下，才改稱說法，且「四騎士」賴苡任明確表示「提議人名由市黨部負責」，可見得黃呂對以非法方式完成新的提議人名冊明明知情。

檢察官朱家蓉說，黃呂在羈押庭中改口稱「重新謄製」提議人名冊，不過，2月5日領銜人劉思吟的原本連署名冊尚未領回，根本沒有名冊可以重新填寫，黃呂的改口，只是依起訴書內容再重為杜撰。

朱家蓉表示，黃呂在黨部的地位極高，在無法確認初文卿、姚富文會黨職以前，黃呂對共犯的影響力就在。