不認「罷綠」連署案！黃呂錦茹續押 法院裁定理由曝光

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審，台北地院審理，今晚裁定黃呂、初、姚3人全部羈押禁見3月。

裁定指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文涉違反個人資料保護法，經檢察官提起公訴，法院於訊問3人後，初、姚坦承行使偽造私文書、非法利用個人資料之全部犯嫌，黃呂錦茹則否認犯嫌。

經法院聽取檢察官、黃呂錦茹等人及辯護意見，並參酌起訴書所列證據及卷附證據資料，黃呂錦茹等3人犯罪嫌疑重大。

再者，審酌初文卿、姚富文固然坦承全部犯行，不過，初、姚就本案經過有避重就輕、互相推諉或維護共同被告的情形，況且，黃呂錦茹等人間存有組織隸屬、長官部屬、黨務幕僚等感情、指揮層級因素，他們為避免因彼此證述而經法院認定構成犯罪，依常情判斷，實有互相迴護勾串之可能，有事實足認3人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯及證人之行為及可能，有羈押原因。

裁定說，審酌黃呂錦茹等人犯罪手段是以大量抄錄民眾資料、偽造提議人名冊為之，所偽造之提議人名冊，則得以決定是否罷免公職人員之重要文書，而選舉、罷免屬憲法保障之公民權，偽造提議人名冊之行為，不僅對被冒名人之憲法權利產生危害，更可能影響公職人員之罷免結果，對他人的個人資料、信用、社會秩序及民主政治之選罷制度，都造成重大危害。

裁定指出，考量現今網路與通訊軟體發達，黃呂錦茹等人若釋放在外，可輕易透過其他行動裝置、通訊軟體與證人聯繫、影響證人，為避黃呂錦茹等人規避或妨礙審判或執行，除羈押以外，顯無其他干預權利較輕微的替代手段。

合議庭因而認為，為有效防免黃呂錦茹等3人湮滅、偽造、變造證據及勾串目的，依比例原則權衡羈押對人身自由的限制、確保國家刑事司法權的有效行使、維護社會秩序及公共利益等因素，認3人有羈押及禁止接見、通信的必要。