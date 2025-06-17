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黃呂錦茹無罪答辯失效！與初文卿、姚富文全再羈押禁見
台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審，台北地院審理，今晚裁定黃呂、初、姚3人全部羈押禁見3月。
黃呂錦茹一開始將法官誤為「檢察官」，表示已羈押禁見2個月，身體狀況很不好，記憶力也有問題，每天要看書報才能恢復記憶。
黃呂說，她是市黨部主委、也是志工，處理謄寫提議人名冊的事，是由專職黨工初文卿、姚富文處理，她承認有叫黨工重新寫名冊，而不是直接叫黨工抄寫黨員名冊，否認犯罪。
初文卿承認犯罪。初表示，志工抄寫的黨員名冊，他有協助整理里別及蓋印，抄寫的來源是黨員名冊，是姚富文下載拿給志工們抄，抄寫之前，沒有人去討論誰決定的「抄是唯一的方式」。
姚富文也認罪。姚說，他承認犯罪，確有抄寫黨員名冊，也有委託台北市四區黨部執行長陳奎勳找志工抄提議人名冊，而提議人名冊來源是下載黨員名冊。
姚富文供稱，他的犯罪動機是綠營想罷免藍委，但不滿1年就偷跑，中選會卻「睜一隻眼閉一隻眼」默許違法；姚說，他們按法定連署規定送件不可得，趕在新選罷法前又會來不及，於是先送件，但罷團還是上街推動，計畫將後來的連署當作退件的補正之用。
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