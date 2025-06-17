快訊

冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

不只丹丹漢堡被盜？高雄老字號名店也變「印度人」 一票人見照片笑翻

高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

罷免游顥查詢單寫成馬文君 南投選委會認疏失重寄

中央社／ 南投縣17日電

南投縣選舉委員會寄發第2選區立委游顥罷免查詢單，內容卻寫成第1選區立委馬文君。罷免游顥團體質疑選委會妨害罷免，縣選委會承認疏失、誤植並表歉意，重寄查詢單。

民進黨南投縣議員沈夙崢今天指出，有南投縣第2選舉區民眾收到罷免查詢單，標題寫「投2」選區，內容卻寫「投1」選區，到底要民眾怎麼勾選，如果勾選「是」本人簽署罷免連署單，那到底是確認勾選國民黨立委游顥罷免連署，還是國民黨立委馬文君罷免連署。

沈夙崢指出，若民眾看不懂內容而勾選「否」，那是不是會被判定偽造，是否設陷阱給罷免團體；縣選委會表示，忙中出錯、底稿沒改到，將寄第2次查詢單，以第2次為主；縣選委會從第1階段查詢單就狀況連連，每次被抓包才說明致歉，從沒人實質負責。

南投縣選委會表示，16日寄發「南投縣第2選舉區立法委員游顥罷免案」查詢單，因文書編輯疏失，誤植為「南投縣第1選舉區立法委員馬文君」，第一時間更正錯誤，並重新寄發正確查詢單，回覆期限延至24日，若民眾回覆誤植文字的查詢單，仍認定有效，造成不便與誤解深表歉意。

罷免游顥團體也指出，縣選委員會罔顧行政中立、連環出錯，這次又寄發錯誤查詢單，將投2選區查詢內容誤植為投1選區，引發大規模混亂與質疑，這不只是行政疏失，而是系統性干擾罷免，構成妨害罷免，罷團將研議提起刑事告發，追究相關人員法律責任。

罷免游顥團體表示，嚴正要求中央選舉委員會立即接管南投縣選委會，並針對一連串行政瑕疵、決策失能、程序違法啟動調查與懲處機制；南投縣選委會已無法維持基本行政秩序與程序正義，繼續主導作業將嚴重危及民主法治，若中選會仍放任不管，等同默許地方行政機關干預民意、阻撓憲法賦予的罷免權利。

馬文君 罷免 游顥 查詢單 南投

延伸閱讀

茶改場南遷嘉義…馬文君4年前就質疑有貓膩 今喊話農業部

軍人加薪行政院反對 馬文君呼籲國防部長顧立雄護軍

許宇甄、游顥告發陳玉鈴等人偽造文書：沒作弊罷免案不會成立

影／批「賴皮政府」撕毀和諧繁榮 游顥籲團結投「不同意罷免」

相關新聞

罷雙吳不實連署案 國民黨北市黨部書記長認罪：抄是唯一的方式

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

雙吳罷免涉偽造文書 初文卿、姚富文坦承犯罪「沒有實際抄寫」

北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，今天移審北院。初文卿、姚富文當庭坦承犯罪，但強調自己沒有實際抄寫；檢方認為2人說法避重就...

侯友宜、朱立倫今晚會面 拚守新北6藍委

新北市長侯友宜今晚與國民黨朱立倫會面，侯友宜強調要團結努力為人民打拚，一起努力幫新北市做更多建設，朱立倫則強調「團結一致...

雙吳罷免涉偽造文書 姚富文嗆綠營「偷跑」中選會「默許違法」

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

商討反惡罷策略 朱立倫今晚會侯友宜

國民黨黨主席朱立倫日前在中常會宣布啟動「愛國者行動」，全黨進入戰鬥狀態，並將陸續與藍營縣市長見面共商反罷策略。朱立倫今晚...

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。