罷免游顥查詢單寫成馬文君 南投選委會認疏失重寄

南投縣選舉委員會寄發第2選區立委游顥罷免案查詢單，內容卻寫成第1選區立委馬文君。罷免游顥團體質疑選委會妨害罷免，縣選委會承認疏失、誤植並表歉意，重寄查詢單。

民進黨南投縣議員沈夙崢今天指出，有南投縣第2選舉區民眾收到罷免查詢單，標題寫「投2」選區，內容卻寫「投1」選區，到底要民眾怎麼勾選，如果勾選「是」本人簽署罷免連署單，那到底是確認勾選國民黨立委游顥罷免連署，還是國民黨立委馬文君罷免連署。

沈夙崢指出，若民眾看不懂內容而勾選「否」，那是不是會被判定偽造，是否設陷阱給罷免團體；縣選委會表示，忙中出錯、底稿沒改到，將寄第2次查詢單，以第2次為主；縣選委會從第1階段查詢單就狀況連連，每次被抓包才說明致歉，從沒人實質負責。

南投縣選委會表示，16日寄發「南投縣第2選舉區立法委員游顥罷免案」查詢單，因文書編輯疏失，誤植為「南投縣第1選舉區立法委員馬文君」，第一時間更正錯誤，並重新寄發正確查詢單，回覆期限延至24日，若民眾回覆誤植文字的查詢單，仍認定有效，造成不便與誤解深表歉意。

罷免游顥團體也指出，縣選委員會罔顧行政中立、連環出錯，這次又寄發錯誤查詢單，將投2選區查詢內容誤植為投1選區，引發大規模混亂與質疑，這不只是行政疏失，而是系統性干擾罷免，構成妨害罷免，罷團將研議提起刑事告發，追究相關人員法律責任。

罷免游顥團體表示，嚴正要求中央選舉委員會立即接管南投縣選委會，並針對一連串行政瑕疵、決策失能、程序違法啟動調查與懲處機制；南投縣選委會已無法維持基本行政秩序與程序正義，繼續主導作業將嚴重危及民主法治，若中選會仍放任不管，等同默許地方行政機關干預民意、阻撓憲法賦予的罷免權利。