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罷瑤提議書姓名不合 北市選委會澄清：發現即報中選會

中央社／ 台北17日電

北市議員指142件罷免吳思瑤提議書姓名不合，竟是混入罷免吳沛憶提議書，質疑北市選委會未移送檢調。北市選委會今天說，查對發現時即報中選會，是否送檢調由中選會決定。

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案提議書涉偽造案，昨天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。檢方查出，吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，偽造份數分別為2537份、2674份，偽造比例高達96.20%及94.18%。

檢方還查出，有142份吳思瑤罷免案的提議人名冊抬頭為「台北市第五選舉區第11屆立法委員吳沛憶罷免案提議人名冊」。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書指出，142件罷免吳沛憶的提議書，混入吳思瑤罷免名冊內，台北市選委會面對此明顯且有違常理狀況，竟以不列入收件數輕輕帶過，卻未把姓名不合的名冊送至中選會，也未移送檢調，北市選委會應出面說明。

對此，台北市選舉委員會回應，依公職人員選舉罷免法，立委罷免案的提議人名冊，由中央選舉委員會負責收件，再交由市選委會辦理查對，提議人名冊所填的被罷免人姓名如不合規定，中選會應不予受理。

北市選委會指出，選罷法規定，提議人名冊所填的被罷免人姓名不合規定，並非由市選委會查對刪除事項，且是查對發現142件的被罷免人姓名不合，依規定及程序告知中選會，中選會後續回應不列入。

後續是否送檢調偵辦，北市選委會表示，由中選會決定，將依法配合偵辦。

選委會 罷免 民進黨 吳沛憶 吳思瑤 中選會

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