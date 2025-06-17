快訊

冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

不只丹丹漢堡被盜？高雄老字號名店也變「印度人」 一票人見照片笑翻

高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜、朱立倫今晚會面 拚守新北6藍委

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今晚與新北市長侯友宜見面共商罷免反制策略。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫今晚與新北市長侯友宜見面共商罷免反制策略。記者許正宏／攝影

新北市長侯友宜今晚與國民黨朱立倫會面，侯友宜強調要團結努力為人民打拚，一起努力幫新北市做更多建設，朱立倫則強調「團結一致」。

國民黨地方人士透露，從上洪孟楷開始，侯市長已經展開全力「固本行動」，由市長扮演火車頭，全力回防六名新北市藍委反罷免，下一場預計本周六將前往中和區張智倫站台，當天也有邀請朱立倫到場，希望透過兩個人聯手，守住新北每一席藍委。

該人士指出，固本行動結束後，接下來就會開始區域聯防，北北基縣市將跨區聯合造勢，最後則是全國大型造勢。

藍營人士觀察，侯友宜助攻藍委強度愈來愈強，近期砲打中央力道明顯加大，希望從凸顯賴政府從財劃法、一般性補助款到租金補貼不合理性，更為此製作短影片，加速相關訴求傳播力道，從組織到空戰，全面開打，力拚新北藍委一席都不能少。

國民黨主席朱立倫今晚與新北市長侯友宜見面共商罷免反制策略。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫今晚與新北市長侯友宜見面共商罷免反制策略。記者許正宏／攝影

罷免 朱立倫 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

商討反惡罷策略 朱立倫今晚會侯友宜

影／記者會回絕國安簡報後 朱立倫趕往智庫會侯友宜

全力反罷免！朱立倫、侯友宜碰面 談守新北6藍委策略

國安簡報破局！朱立倫跟進不出席 吳思瑤狠批：被民眾黨牽著鼻子走

相關新聞

罷雙吳不實連署案 國民黨北市黨部書記長認罪：抄是唯一的方式

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

雙吳罷免涉偽造文書 初文卿、姚富文坦承犯罪「沒有實際抄寫」

北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，今天移審北院。初文卿、姚富文當庭坦承犯罪，但強調自己沒有實際抄寫；檢方認為2人說法避重就...

侯友宜、朱立倫今晚會面 拚守新北6藍委

新北市長侯友宜今晚與國民黨朱立倫會面，侯友宜強調要團結努力為人民打拚，一起努力幫新北市做更多建設，朱立倫則強調「團結一致...

雙吳罷免涉偽造文書 姚富文嗆綠營「偷跑」中選會「默許違法」

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

商討反惡罷策略 朱立倫今晚會侯友宜

國民黨黨主席朱立倫日前在中常會宣布啟動「愛國者行動」，全黨進入戰鬥狀態，並將陸續與藍營縣市長見面共商反罷策略。朱立倫今晚...

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。