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侯友宜、朱立倫今晚會面 拚守新北6藍委
新北市長侯友宜今晚與國民黨朱立倫會面，侯友宜強調要團結努力為人民打拚，一起努力幫新北市做更多建設，朱立倫則強調「團結一致」。
國民黨地方人士透露，從上洪孟楷開始，侯市長已經展開全力「固本行動」，由市長扮演火車頭，全力回防六名新北市藍委反罷免，下一場預計本周六將前往中和區張智倫站台，當天也有邀請朱立倫到場，希望透過兩個人聯手，守住新北每一席藍委。
該人士指出，固本行動結束後，接下來就會開始區域聯防，北北基縣市將跨區聯合造勢，最後則是全國大型造勢。
藍營人士觀察，侯友宜助攻藍委強度愈來愈強，近期砲打中央力道明顯加大，希望從凸顯賴政府從財劃法、一般性補助款到租金補貼不合理性，更為此製作短影片，加速相關訴求傳播力道，從組織到空戰，全面開打，力拚新北藍委一席都不能少。
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