快訊

冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

不只丹丹漢堡被盜？高雄老字號名店也變「印度人」 一票人見照片笑翻

高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

雙吳罷免涉偽造文書 姚富文嗆綠營「偷跑」中選會「默許違法」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
涉嫌罷免偽造案之國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）、總幹事姚富文（右一）上午移審台北地方法院。記者曾原信／攝影
涉嫌罷免偽造案之國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）、總幹事姚富文（右一）上午移審台北地方法院。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審；姚富文在羈押庭中認罪，辯稱綠營未滿1年要罷免藍委，中選會卻「睜一隻眼閉一隻眼」。

姚富文說，他承認犯罪，確有抄寫黨員名冊，也有委託台北市四區黨部執行長陳奎勳找志工抄提議人名冊，而提議人名冊來源是下載黨員名冊。

姚富文供稱，他的犯罪動機是綠營想罷免藍委，但不滿1年就偷跑，中選會卻「睜一隻眼閉一隻眼」默許違法；姚說，他們按法定連署規定送件不可得，趕在新選罷法前又會來不及，於是先送件，但罷團還是上街推動，計畫將後來的連署當作退件的補正之用。

姚還說，黨員名冊是從中央黨部的黨員資料所下載，是他與初文卿的共同決定，沒有與長官或高層討論過。

主任檢察官李彥霖說，姚犯罪卻指控中選會違法，以不相干的事合理化自己犯行，姚與黃呂錦茹有上下層層節制關係，建議繼續羈押姚。

檢察官朱家蓉說，姚富文的供述與其他共犯不同，但對為何抄寫的事，卻張冠李戴稱綠營的連署偷跑，案情相關的稱不記得、歸咎於綠營的卻記得，並形塑被政治迫害的形象，姚的羈押原因、必要性仍在，請法院審酌。

黃呂錦茹 罷免 國民黨 偽造文書 中選會

延伸閱讀

雙吳罷免涉偽造文書 初文卿、姚富文坦承犯罪「沒有實際抄寫」

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

黃呂錦茹今天拚交保是否如願？法官下午4時開羈押庭審理

黃呂錦茹等人移審地院 國民黨：望裁定交保

相關新聞

罷雙吳不實連署案 國民黨北市黨部書記長認罪：抄是唯一的方式

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

雙吳罷免涉偽造文書 初文卿、姚富文坦承犯罪「沒有實際抄寫」

北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，今天移審北院。初文卿、姚富文當庭坦承犯罪，但強調自己沒有實際抄寫；檢方認為2人說法避重就...

侯友宜、朱立倫今晚會面 拚守新北6藍委

新北市長侯友宜今晚與國民黨朱立倫會面，侯友宜強調要團結努力為人民打拚，一起努力幫新北市做更多建設，朱立倫則強調「團結一致...

雙吳罷免涉偽造文書 姚富文嗆綠營「偷跑」中選會「默許違法」

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

商討反惡罷策略 朱立倫今晚會侯友宜

國民黨黨主席朱立倫日前在中常會宣布啟動「愛國者行動」，全黨進入戰鬥狀態，並將陸續與藍營縣市長見面共商反罷策略。朱立倫今晚...

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。