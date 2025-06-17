雙吳罷免涉偽造文書 姚富文嗆綠營「偷跑」中選會「默許違法」

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審；姚富文在羈押庭中認罪，辯稱綠營未滿1年要罷免藍委，中選會卻「睜一隻眼閉一隻眼」。

姚富文說，他承認犯罪，確有抄寫黨員名冊，也有委託台北市四區黨部執行長陳奎勳找志工抄提議人名冊，而提議人名冊來源是下載黨員名冊。

姚富文供稱，他的犯罪動機是綠營想罷免藍委，但不滿1年就偷跑，中選會卻「睜一隻眼閉一隻眼」默許違法；姚說，他們按法定連署規定送件不可得，趕在新選罷法前又會來不及，於是先送件，但罷團還是上街推動，計畫將後來的連署當作退件的補正之用。

姚還說，黨員名冊是從中央黨部的黨員資料所下載，是他與初文卿的共同決定，沒有與長官或高層討論過。

主任檢察官李彥霖說，姚犯罪卻指控中選會違法，以不相干的事合理化自己犯行，姚與黃呂錦茹有上下層層節制關係，建議繼續羈押姚。

檢察官朱家蓉說，姚富文的供述與其他共犯不同，但對為何抄寫的事，卻張冠李戴稱綠營的連署偷跑，案情相關的稱不記得、歸咎於綠營的卻記得，並形塑被政治迫害的形象，姚的羈押原因、必要性仍在，請法院審酌。