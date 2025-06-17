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罷雙吳不實連署案 國民黨北市黨部書記長認罪：抄是唯一的方式

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
涉嫌罷免偽造案之國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）上午移審台北地方法院。記者曾原信／攝影
涉嫌罷免偽造案之國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）上午移審台北地方法院。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審，初認罪，坦承整理連署書，但沒有抄黨員名冊。

初文卿表示，志工抄寫的黨員名冊，他有協助整理里別及蓋印，抄寫的來源是黨員名冊，是姚富文下載拿給志工們抄，抄寫前，沒有人去討論誰決定「抄是唯一的方式」。

初文卿的律師楊尚訓表示，感謝檢方做了完整的調查，而調查局也有做文書鑑定，本案證據已經完善調查，初已無串證的可能，且本案並非重罪，初沒有勾串、逃亡的可能，請法官諭知交保。

初的另一律師高木蘭說，初雖是黨部書記長，但對電腦只有閱覽權，沒有下載的權限，初在今年4月17日上午6時從睡夢中被調查官驟然搜索，任何人突然受到衝擊都不例外，供述或有不足之處，但沒有犯後態度不佳，請法官讓初交保。

主任檢察官李彥霖說，初文卿對黃呂錦茹有無指示抄寫黨員名冊之事，答法避重就輕，本案雖是5年以下有期徒刑之罪，但初仍可能與黃呂串證，還是有串證之虞。

檢察官朱家蓉則說，黃呂錦茹迄今否認犯罪，初文卿與黃呂有上下隸屬的關係，初對犯意還有所保留，供述與常情不符，考量犯罪型態特殊性、影響層面的不同，建議法官審酌是否繼續羈押初。

黃呂錦茹 連署書 罷免 國民黨 偽造文書

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